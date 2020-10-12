Половина українців залишиться без пенсій: як дізнатися, чи отримаємо виплату

В Україні через сім років тільки половина українців зможе вийти на пенсію в 60 років. Щоб дізнатися, чи зможете ви вчасно отримати пенсію, потрібно порівняти свій стаж з новими вимогами.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, вимоги щодо стажу зростають щорічно, поки в 2027-му не складуть 35 років. Так, якщо 60 років вам виповниться в 2027-му або пізніше, потрібно до цього моменту вже мати максимальний стаж, якщо в 2026-му – 34 роки і так далі. Зараз мінімальний стаж для пенсії в 60 років становить 28 років (дивіться інфографіку).

Всього за рік, з липня минулого року по липень 2020 го, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилося на 565 тис. Чоловік. І демографічна ситуація тут ні при чому. Коронавірус, криза, збільшення кількості фізосіб-підприємців та пом'якшення штрафів.

Але є і демографічні проблеми. Згідно з даними ООН (цифри озвучені в пояснювальній записці до законопроекту про запуск накопичувальної пенсійної системи):

Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення буде відбуватися майже виключно за рахунок населення працездатного віку.

За умови збереження поточних показників народжуваності, смертності та міграції ООН прогнозує зменшення чисельності населення України до 2050-го на 28%, а частка осіб у віці 60 років і старше зросте до 32%.

Населення скоротиться на 18%, а рівень старіння зросте до 34%. Співвідношення між чисельністю населення пенсійного та працездатного віку зросте майже вдвічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :