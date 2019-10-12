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12 жовтня • оновлено в 11:22
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Половина українців не отримає пенсії вчасно: знайдено вихід

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В Україні протягом 10 років кількість українців, які можуть вийти на пенсію в 60 років, скоротиться до 55%. Решта ж можуть придбати стаж за гроші, або ж, залежно від кількості відпрацьованих років, працювати до 63 і 65 років.

Як повідомляє видання "Факти", в 2004 року в Україні введено поняття "страхового стажу". З тих пір не має значення, скільки людина пропрацювала фактично, а важливо, як довго роботодавець оплачував страхові внески до Пенсійного фонду.

Якщо трудового стажу не вистачає, його завжди можна купити. І тут є два шляхи. Перший - купити весь відсутній стаж відразу. Тоді він відразу ж буде врахований при розрахунку пенсії.

Половина українців не отримає пенсії вчасно: знайдено вихід

факти

Новини
В українців масово забирають пенсії: хто залишиться без допомоги

Доплата розраховується за формулою:

  • Д = С * К * М, де

Д - доплата за бракуючий стаж

С - страховий внесок з мінімальної зарплати зі ставкою ЄСВ - 22%

К - коефіцієнт вартості компенсації, який застосовується при одноразовій оплаті

М - кількість місяців стажу, яких не вистачає для пенсії

Величина коефіцієнта "К" залежить від кількості років докуповувати стажу:

Другий - купити стаж "в розстрочку". Для цього потрібно звернутися до фіскальної службу за місцем проживання та укласти відповідний договір. Документ підписується на строк не менше року (максимальний термін не обмежений) з щомісячними платежами, розмір яких не може бути менше мінімального страхового внеску.

Половина українців не отримає пенсії вчасно: знайдено вихід

У цьому випадку застосовується така формула:

  • Д = С * М

Як видно, при оплаті в розстрочку в ній немає "коефіцієнта вартості компенсації", що значно здешевлює покупку. Однак враховуватися куплений стаж буде тільки після його повної оплати. Для наочності, можна порахувати і порівняти вартість покупки 1,2 і 3 років трудового стажу обома способами.

Мінімальна зарплата в 2019 році становить 4173 гривні. Значить, мінімальний страховий внесок при ставці ЄСВ 22% дорівнює 918,06 гривень. Окупність таких вкладень можна порахувати, поділивши суму доплати на розмір середньої пенсії, яка станом на 01.07.2019 р становить 3006 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать десь на 25% від отриманої надбавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії підвищення пенсій
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Найден выход: через окно.
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Serov Oleg
Serov Oleg
укросвиностадо не любит такие темы...а,как оно хрюкало про плавное повышение пенс. возраста в России!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ждем комментарии эксперта по пенсиям, Шапиро Евгения)
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