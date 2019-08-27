Половина – на їжу: з'ясувалося, на що українці витрачають гроші

Українці майже 46% коштів з банківських карт витрачають на продукти харчування.

Як повідомили в пресслужбі ПриватБанку, в липні в мережі торгових терміналів клієнти витратили з карт більше 20,8 мільярда гривень, з них 9,5 мільярда – на їжу.

На другому місці за обсягами були витрати на кафе, ресторани та інші місця громадського харчування – 2,1 млрд грн.

Майже 10% з цієї суми, 2 млрд, українці витратили на товари для дому та меблі. Більш 1,5 млрд – на одяг і взуття, ще 1,45 млрд припало на ліки і медичні послуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні очікується різке підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн. Це змусить бізнес збільшити офіційну заробітну плату.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!