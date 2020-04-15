"Показували ваше пенсійне!" Колектори вимагають від українців повернути чужі борги

Українцям надзвонюють колектори, які називаються працівниками компанії "Є Гроші", і вимагають заплатити борг за їхніх колег, які нібито брали кредит і не повернули його.

Також на номери телефонів надсилають СМС-повідомлення, в яких вказується, що борг має не той, хто брав гроші, а їхні знайомі. Про це OBOZREVATEL розповіла киянка Тетяна Петрівна, яка стала жертвою колекторів. Як виявилося, кредит оформляла її колега. Фінансова компанія знайшла номер киянки і почала вимагати повернути гроші замість неї.

Кожен день колектори десятки разів дзвонять на номер Тетяни Петрівни і вимагають повернути борг замість її колеги. "Кажуть, що вона показувала моє пенсійне посвідчення, коли оформляла кредит. Але це неможливо", – розповідає киянка.

дзвінки колекторів

Що цікаво, дзвінки продовжилися навіть після того, як реальний боржник повернув гроші. Як пояснює фінансовий аналітик Володимир Мазуренко, який працював у кредитному відділі одного з великих українських банків, таким чином мікрофінансові організації, порушуючи закон, тиснуть не тільки на боржників, а й на їхнє оточення.

"Це поширена практика. Дзвонять сусідам, родичам, колегам. Навіть однокласників знаходять. Звісно, це здирництво і порушення закону. Я б у такій ситуації запропонував написати заяву в поліцію і зажадати, щоб факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також потрібно залишати скаргу в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Зараз вони займаються регулюванням", – розповідає Мазуренко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українці почали вдаватися до крайнощів, щоб захистити себе від колекторів. Одні кидають гранати, інші стріляють. Юристи кажуть, що якщо в Україні не ухвалять нормальний закон про колекторів, де пропишуть їхні права і обов'язки, то подібних випадків може бути більше.