"Погрожували судом!" В Україні шахраї взялися за продаж засобів для схуднення

В Україні під виглядом інтернет-магазину, що продає засоби для схуднення, почала діяти шахрайська схема з Росії.

Людям за великі гроші пропонують купити "чудодійні" препарати, а якщо вони намагаються відмовитися від покупки, то продавці погрожують судом і конфіскацією майна. Про це повідомив виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов у Facebook.

"Споживач вирішив схуднути, а в допомогу йому прийшла реклама засобу "Нейросистема 7". Швидке замовлення і ти винен 1400 грн за пачку. Але далі включилося критичне мислення і аналіз мережі інтернет про відгуки про чудо засіб. А відгуки м'яко кажучи так собі. Споживач робить відмову від товару, але отримує погрози з вимогою оплатити товар, який він навіть не отримав, інакше справа буде в суді! А після виконавці опишуть все майно для погашення боргу!", – розповів про один з випадків Несміянов.

Погрози від продавців Максим Несміянов

За його словами, погрози від "магазину" йшли щодня, а на прохання дати інформацію про ЄДРПОУ (номер юрособи) там відмовили.

Несміянов запідозрив, що ці "ліки" – контрабанда з Росії, а експерти, які давали висновки про препарат, швидше за все, вигадані.

"Після перевірки кожного я переконався, що зазначених фахівців ніде немає. А НДІ, що фігурує на деяких сайтах, реорганізовано, та й до товару ніякого відношення не має", – написав Несміянов.

Також він повідомив, що аналіз документів про якість та безпеку товару, які видав виробник, говорять про те, що під виглядом "ліків" продають концентрат для приготування безалкогольного напою.

Документи на "ліки" Максим Несміянов

Більш того, підприємство, що нібито виробляє препарат, за документами працює в кімнаті одного з будинків в Москві. А ліцензії, які у нього є, дозволяють займатися послугами таксі, торгувати відходами та брухтом, мийкою автомобілів, але аж ніяк не займатися фармацевтикою або виробництвом харчових продуктів.

"Звідси розуміємо, що це "липові" документи. Товар не допоможе схуднути, але може бути небезпечним, якщо довго вживати цю гидоту. Будьте обережні. У цій історії бізнес не має права продавати цей товар, а тим більше вимагати його купити!", – підбив підсумок Несміянов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців застерегли від покупки телевізорів і інших девайсів з плазмовими або ЖК-дисплеями в холодну пору року.

Українці мають повне право повернути товар, куплений на розпродажах в "чорну п'ятницю" або в будь-який інший день, відповідно до закону "Про захист прав споживачів".

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