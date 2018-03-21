В Україні сигарети подорожчають майже до 100 грн: названі можливі терміни

Ціни на сигарети в Україні в результаті послідовного підвищення акцизів на тютюнові вироби будуть щорічно рости на 20% і до 2025 року зрівняються з цінами в сусідній Польщі.

Про це розповів в ефірі ObozTV економіст Максим Праздников.

Експерт зазначив, що в нинішньому році середня ціна на сигарети з урахуванням нових акцизів складе близько 30 грн.

"До 2025 року щорічне зростання цін становитиме близько 20%. Якщо припустити, що курс гривні буде таким самим, то до 2024 року ціна складе 90-95 грн... Ціна виросте приблизно втричі", - прогнозує він.

Праздников також порівняв ціни на сигарети в Україні і країнах Європи: "Якщо подивитися на ціни зараз, то в тій самій Великобританії ціна в уже в 10 разів вище. В перерахунку на гривні ціна на пачку сигарет там була б 350-370 грн. У сусідній Польщі ціна близько 100 грн".

Економіст зазначив, що зараз контрабанда сигарет до Польщі є дуже вигідною, але в найближчі роки цей бізнес поступово піде, "оскільки ціна завдяки акцизу в Україні виросте практично до такого самого рівня".

Також експерт спрогнозував, як подорожчання сигарет вплине на кількість курців серед українців. За його словами, при зростанні цін у 1,5 рази число курців падає на 20-25%. За статистикою, сьогодні в Україні близько 6 мільйонів курців.

Як повідомляв "Обозреватель", на початку грудня 2017 року з прийняттям Держбюджету Верховна Рада вперше за всю історію передбачила зростання цін на сигарети одразу на сім років вперед. Змінами закладено механізм планомірного підвищення акцизних податків з тютюнових виробів до 2025 року.

Податкові новації у сфері тютюнових виробів прописані у взятих Україною зобов'язаннях у рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. По суті, Україні необхідно наблизити ставки акцизного податку на сигарети до рівня ЄС.

Пачка сигарет у Великобританії в середньому коштує 374,9 грн. В Ірландії - 346,15 грн. У Франції дешевше - 214,5 гривень. У сусідній Польщі купити якісні сигарети можна в середньому за 106,3 грн. У Болгарії пачка обійдеться в 87,77 грн. Високі ціни на тютюнові вироби в сусідніх європейських країнах провокують зростання контрабанди українських сигарет до ЄС.

Зазначимо, що підвищення акцизів на тютюн визнано найефективнішим способом боротьби з курінням.

Дослідження Глобального опитування дорослого населення про вживання тютюну (GATS) встановило, що за останні сім років - з 2010-го по 2017-й - частина щоденних курців в Україні скоротилася на 20%. Згідно з даними дослідження, курець витрачає в середньому 451,4 грн на сигарети на місяць.