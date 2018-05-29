Ціни на молочку в Україні злетіли до світових рівнів: на що очікувати

Подорожчання молочних продуктів за останній рік на 12% відбулося через інфляцію та активне відновлення експорту продукції українськими виробниками.

Про це в ефірі ObozTV заявив генеральний директор Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Тарас Висоцький.

"Якщо подивимося на динаміку цін за минулий рік, то це інфляційне зростання. Офіційна інфляція за 2017 рік теж склала близько 15%. Тому тут є два чинники. По-перше, в самій структурі собівартості молочної продукції є багато факторів, які прив'язані до інфляції . По-друге, як це не дивно, але розвиток молочного ринку, зростання експорту теж утримує ціни на рівні близькому до міжнародних. Це призвело до того, що немає надлишку продукції на ринку. Девальвація істотного впливу не мала", - розповів він.

За його словами, ціни на молочну продукцію в Україні вже практично досягли світового рівня.

"Якщо ми дивимося на доларовий еквівалент, то по більшості позицій ціни на внутрішньому ринку рівні міжнародним. Тому фактора подорожчання через підтягування до міжнародних цін вже немає. Залишиться фактор внутрішньої інфляції. На літо зростання не буде, оскільки в молочної продукції залишається значна сезонність. Тому зараз на ринку такий ціновий штиль до осені", - зазначив Висоцький.

Також він пояснив істотну різницю між заготівельними цінами і вартістю готових продуктів на прилавках магазинів.

"У собівартості готової продукції саме молоко досягає максимум 70%. 40% - це інші фактори. Транспорт, упаковка, логістика, зарплати. Якщо ми говоримо про молоко від селян, то об'єм, який використовується, є меншим, ніж виробляється. Частина молока фільтрується на етапах прийому", - підсумував представник виробників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2018 року практично всі продукти "борщового набору" виросли в ціні на 90-100%.