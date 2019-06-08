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Подорожчання алкоголю в Україні: економіст дав прогноз

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В Україні ціни на алкоголь в найближчі 10 років будуть рости через підвищення акцизів, проте рівень споживання спиртних напоїв залишиться незмінним.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV економіст Євген Олейников, коментуючи урядову ініціативу щодо підвищення мінімальних цін на алкогольні напої.

"У нас в наступні 10 років планується щороку зростання акцизів на горілчані та тютюнові вироби. Ростуть акцизи, повинні рости індикативні мінімальні ціни. Для цього підстави є", – заявив економіст.

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При цьому Олейников зазначив, що обсяг споживання алкоголю через подорожчання не зменшиться.

"На сьогодні в Україні є категорія споживачів, яка вживає якісний алкоголь від офіційних виробників з офіційним акцизом. Вони не надто переймаються зростанням ціни, оскільки їхні доходи зростають темпами не нижче. Є категорія споживачів, яка вживає неякісний алкоголь за принципом доступності. Вони його купують як правило в неофіційних торгових точках. Для них це теж не матиме особливого значення", – зазначив він.

"Тих, хто купує якісний алкоголь без акцизу через різноманітні торгові інтернет-мережі, також це не дуже буде хвилювати. Тому я б не сказав, що це вплине негативно. З досвіду минулих років, зростання акцизів не призведе до скорочення офіційного споживання", – зазначив економіст.

Подорожчання алкоголю в Україні: економіст дав прогноз

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонувало підвищити мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на алкогольні напої.

В результаті мінімальна ціна горілки може зрости з 89,4 до 99 гривень, ігристого вина – з 89 до 98 гривень, а виноградного вина – з 42 до 46 гривень.

Ціни на коньяк і бренді можуть підскочити зі 128,3 до 140 гривень.

Відзначимо також, що в травні в Україні відбулося зростання цін на 70% соціальних продуктів.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЦіни на продуктиЗростання цін в Україніпідвищення акцизів
Особа
Євгеній Олейніков
Місце
Україна
Тег
алкоголь
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