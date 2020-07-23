Податок на оренду: скільки доведеться заплатити українцям за квартири

В Україні податок на квартири, які здаються в оренду, потрібно платити з кожного квадратного метра, а не з тієї площі, яка перевищує 60 кв.м, як у випадку зі звичайним житлом.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як розповідає рієлтор Максим Бабуряк, більшість українців здають житло нелегально і податок на нерухомість платять із пільгою (тобто тільки за ті квадрати, які перевищують площу у 60 кв.м).

"Найчастіше квартири здаються без повідомлення податкових органів. Особливо, в сегменті бюджетного житла. Податковий кодекс так прописаний, що пільги на житло, з якого отримуєте прибуток, не надаються. Наприклад, якщо у вас квартира 40 квадратних метрів і частка в іншій квартирі на 20 квадратів, то платити податок не потрібно. Але якщо перші 40 квадратів ви здаєте, то доведеться заплатити за всі 40 квадратів", – розповідає Бабуряк.

Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло і заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.

Правда, зараз якщо самостійно не звернутися до податкової служби за місцем реєстрації і не подати декларацію із зазначенням розміру додатково отриманого прибутку, податок платити не доведеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підготували концепцію податку на виведений капітал, який може замінити податок на прибуток.

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