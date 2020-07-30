Податок на оренду квартир рахуватимуть по-новому: що пропонує "Слуга народу"

В Україні податок на оренду квартир пропонують скоротити в два рази – до 9%. З такою пропозицією виступило кілька нардепів від "Слуги народу" (законопроєкт №3928).

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Документ

розробили "слуги народу" Ірина Аллахвердієва і Олексій Ковальов. Документ містить всього лише одну норму: замість 18% стягувати з доходу від оренди нерухомості 9%. OBOZREVATEL спробував зв'язатися з парламентаріями, однак в зв'язку з сезоном відпусток вони виявилися недоступними.

Просто так змусити всіх почати платити податок неможливо, впевнений президент Асоціації експертів нерухомості Юрій Піта. Власники квартир роками не платили і зараз пояснити їм, чому раптом треба платити, складно.

"Власник, який 10 років здає і не платить податки, його змусити почати платити дуже складно. Майже неможливо. Зваблювати себе тим, що ринок вийде з тіні, складно. Але зниження податків як мінімум зменшить тіньовий ринок. Клієнти, які здають в оренду , чесно кажуть, що не готові платити 19,5% податку. Вони вважають, що це досить велика сума", – розповів президент асоціації в коментарі OBOZREVATEL.

У Юрія Піти також є свої клієнти, які здають квартири. Всім їм він радить або відкрити ФОП, або раз на рік заповнити в податкову декларацію і виконати своє зобов'язання. Багато українців, запевняє ріелтор, до таких порад прислухаються.

"Ми не можемо контролювати, заплатила особа податок чи ні. Але як мінімум пояснити, чому потрібно платити, повинні", – говорить Піта.

В Асоціації ріелторів погоджуються, що левова частка ринку знаходиться в тіні і ситуацію потрібно виправляти. Ось тільки як це зробити – велике питання. Почати варто, каже експерт, зі зниження податку. А ось далі проконтролювати, заплатив податок чи ні, дуже складно. Щоб перевірити, потрібно робити "контрольну закупівлю", орендувати житло, жити в ньому, справно платити і через рік прийти з перевіркою і переконатися, чи заповнив власник річну декларацію про доходи і чи сплатив податок.

"Ті, хто молодший, намагаються зареєструватися в якості фізособи-підприємця і платити 5%. Для них це досить комфортна сума податку. А ті, хто не хоче відкривати ФОП, це в основному люди похилого віку, працюють в тіні. Якщо зменшити податок, навіть ті, хто не підприємці, можливо, готові будуть платити. 5% платять легко. На яку суму знизити податок, питання складне", – додає Піта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підготували концепцію податку на виведений капітал, який може замінити податок на прибуток.

В Україні, щоб запевнити заповіт, підтвердити підпис або написати довіреність, доведеться платити в десятки разів більше. Державне мито на нотаріальні послуги пропонують підвищити в 17-750 разів (залежно від послуги). Відповідні нововведення описані в законопроекті №3236-1, який зареєстрував нардеп від "Слуги народу", глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.