Податок на машини пропонують розширити: кого Кабмін хоче зобов'язати платити 25 тисяч гривень

В Україні транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень зараз платять власники машин віком до п'яти років і ціною від 375 мінімалок (трохи більше ніж 1,8 млн грн). Кабінет міністрів пропонує останню норму знизити до 200 мінімалок (1 млн грн).

Відповідне нововведення передбачено в законопроєкті №4104 (за авторством прем'єр-міністра Дениса Шмигаля), йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Якщо залишити старі правила, наступного року мінімальна ціна, за якої потрібно платити податок, становила б 2,2 млн грн. За новими правилами – 1,2 млн.

"Зазначені зміни пропонуються у зв'язку з тим, що після збільшення розміру мінімальної заробітної плати 2020 року перелік автомобілів, який розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономіки, скоротився майже в 1,5 раза порівняно з 2019 роком, що привело до зменшення кількості автомобілів, які підлягають оподаткуванню", – пояснюють у Міністерстві фінансів.

Якщо раніше транспортний податок платили залежно від об'єму двигуна, зараз методику ускладнили. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства до 1 лютого публікує на своєму сайті список машин, за які доведеться платити додатково. Також чиновники розробили спеціальний калькулятор, який дозволяє розрахувати вартість машини.

Недоліків такої методики кілька. Можлива технічна помилка, за якої відомство з якоїсь причини може "забути" згадувати деякі рідкісні авто. Крім того, ускладнилося завдання і для українців – якщо повідомлення не надійшло, самостійно дізнатися, потрібно платити чи ні, складно.

Автоюрист Денис Коваленко розповідає: платники податків звільняються від відповідальності в разі, якщо з якоїсь причини не отримали "листа". Однак податківці мають право нарахувати несплачену суму протягом трьох років. Так, якщо не заплатили цьогоріч через неуважних податківців, цілком можливо, що наступного року доведеться платити в подвійному розмірі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).