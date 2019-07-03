Податок за кожен метр квартири і зліт цін на сигарети: як доведеться розщедритися українцям

В Україні з 1 липня підвищили акцизи на сигарети, посилили вимоги щодо оподаткування посилок і почали збирати гроші за "зайву" нерухомість.

Детальніше про те, коли і які податки мають заплатити українці з 1 липня — у матеріалі OBOZREVATEL.

Податок на нерухомість

З 1 липня українці зобов'язані заплатити податки за свою нерухомість, якщо її площа більша за "норму". Розмір податку визначає місцева влада. Закон же їх обмежує максимальною ставкою — 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. Рішенням міської чи сільської ради замість 1,5% можуть, наприклад, стягувати 1% мінімалки.

Важливо також зазначити, що розмір мінімальної заробітної плати враховується за станом на 1 січня минулого року. Тоді мінімалка становила 3723 грн. Тобто за квадрат доведеться платити 37,2 грн. Так, за квартиру площею 100 квадратів доведеться сплатити податок у розмірі 1488 грн.

Податок на нерухомість pixabay.com/

Податок сплачують українці, які володіють будинками і квартирами площею від 60 і 120 квадратів. Однак, як і у випадку зі ставками, місцева влада має право норму збільшити. Наприклад, стягувати податок тільки з квартир площею від 80 квадратів. Але зменшити до 50-и — не можна. Тим же, хто володіє елітною нерухомістю, заплатити доведеться в рази більше. Так, за квартиру у 300 кв. м і будинок у 600 кв. м, крім самого податку, доведеться ще внести 25 тис. грн разової виплати. Більше того, рахуватимуть не тільки із "зайвих" квадратів, а з усієї площі.

Підвищили акциз на сигарети

В Україні після 1 липня пачка сигарет подорожчає на 2,2 грн. Після того, як у магазинах закінчиться старий запас, курцям доведеться платити за шкідливу звичку значно більше.

Так, сигарети дорожчають найперше через підвищення акцизу. У більшості країн ЄС пачка коштує близько 5 євро. Українці ж досі можуть купувати сигарети за 1,2-1,5 євро. Верховна Рада взяла на себе зобов'язання з часом (до 2024-го) зрівняти ціни.

Сигарети в Україні pixabay.com/

В результаті щороку акциз підвищують на 20%. А в цьому році його додатково піднімуть ще й на рівень торішньої інфляції (9%). Щоб зрозуміти, як це відіб'ється на ціні, варто найперше з'ясувати, скільки курці віддають на акциз.

Для прикладу, в кінці минулого року за кожні 1000 сигарет постачальники мали віддати 577,98 грн акцизу. Це приблизно 11,5 грн за кожну пачку. Далеко не всі виробники дотримуються цієї норми, проте в середньому частка акцизу має складати близько 60% від загальної вартості пачки. Більше того, у Мінфіні навіть планують зобов'язати ринок чітко дотримуватись зазначених пропорцій.

Отже, в минулому році, з огляду на зазначену залежність, мінімальна ціна на пачку сигарет мала складати 19,1 грн. У січні акциз підвищили до 693,5 грн (13,8 грн із пачки), а з 1 липня збільшать до 756 грн, або до 15,12 грн за пачку.

Таким чином, мінімальна ціна наразі має становити близько 23 грн, а з 1 липня — 25,2 грн. Щоправда, варто враховувати, що поки чіткої вимоги до частки акцизу у загальній вартості немає. Тому в Україні можна знайти сигарети і дешевше 20 грн. Наприклад, найдешевшу пачку "Києва" можна купити за 19,9 грн.

Нові податки на посилки

До 1 липня 2019-го якщо вартість товару не перевищувала 150 євро, платити податок на додану вартість було не потрібно. Це, впевнені у профільному парламентському комітеті, створило можливість спритним українцям займатися імпортом без сплати ПДВ.

Тільки 1,4% посилок — із задекларованою вартістю від 150 євро. При цьому товари з США, країн ЄС, Китаю можна придбати на українських великих онлайн-майданчиках та інтернет-магазинах. Фактично продавці заробляють на своїй націнці, але ПДВ державі не платять.

Щоб виправити ситуацію, ще у минулому році, ухвалюючи бюджет на 2019 рік, парламентарі розглянули дві нові норми. По-перше, за місяць можна відправляти лише три посилки. По-друге, якщо раніше вартість, з якої не потрібно було платити податок, становила 150 євро, з 1 липня — 100 євро.

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Це нібито дозволить урізати заробіток всіх, хто за допомогою поштових пересилань купує товар на продаж. Першу норму (про три посилки) після критики з боку поштових операторів поки вирішили скасувати.

Варто також враховувати, що платити треба податок не з усієї суми, а лише з різниці. Наприклад, якщо замовити у США кросівки за 170 євро, заплатити ПДВ треба буде тільки з 70 євро. За наявної ставки у 20% сума податку складе всього лише 14 євро.

Як пояснили у ДФС, крім того, якщо посилка перевищує 150 євро та адресована фізичній особі, також доведеться заплатити 10% мита. Тобто у випадку з посилкою на 170 євро, це 2 євро. Тобто кінцева вартість кросівок складе 186 євро.

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