Податок на авто в Україні: в ДФС назвали суми й умови

В Україні надходження від податку на автомобілі збільшилися на 26%. Тільки в лютому власники елітних авто заплатили в бюджет 8,8 млн грн. Розмір податку становить 25 тис. грн на рік.

Про це на офіційному сайті інформує Державна фіскальна служба (ДФС). "Найчастіше фізичні особи платили транспортний податок за автомобілі таких марок, як Mercedez-Benz, BMW, Lexus, Audi, Ramge Rover", – йдеться в повідомленні відомства.

Всього в 2019-му українці заплатили за свої авто податки в розмірі 17,8 млн грн. А це на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Хто повинен платити податок на авто:

власники легкових авто віком до 5 років і вартістю понад 1,5 млн грн (375 мінімалок).

Який розмір податку:

щорічно за "елітне авто" необхідно заплатити в бюджет 25 тис. грн.

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо в минулому році платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки з іпотеки, витратив гроші на лікування, платив за страховку (в тому числі пенсійну).

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