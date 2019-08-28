Податкова реформа: у Зеленського розповіли, скільки доведеться заплатити за амністію

В Україні введуть платну податкову амністію. Щоб задекларувати кошти, які заробили в тіні, доведеться заплатити державі 5% від суми.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів Данило Гетманцев, який очолить комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. "Податкову амністію планується запустити в пакеті з BEPS і ратифікацією угоди про автоматичне обмін податковою інформацією. Ми припускаємо, що амністія буде платною.

Загальна ставка – 5%, знижена – 2,5% при інвестуванні в облігації держпозики. Підвищена ставка буде стягуватися з декларування негрошових активів. Щоб активи були амністовані, вони повинні бути повернуті Україні в грошовій формі і розміщені на рахунках українських банків.

Податки в Україні

За його словами, мета податкової амністії – "дати можливість людям, які 28 років отримували доходи в різних формах, обілитися. Підвести риску під тим, що було за 28 років, і почати нову фінансову історію з чистого листа".

До речі, амністія – це добровільне декларування. "Ніхто нікого не змушує декларувати. Хочеш і далі тримати гроші в матраці - тримай. Ніяких питань немає. Ніяких санкцій по відношенню до тебе не буде. Принаймні - в момент амністування", – підкреслив депутат.

Податкова амністія не звільняє від відповідальності за корупцію та розкрадання. Документи, які будуть надавати для амністії, не зможу використовувати для притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда переможця президентських виборів Володимира Зеленського підготувала законопроект про введення в Україні загального декларування доходів громадян.

загальне декларування може торкнутися всіх, крім пенсіонерів і тих, хто отримує гроші від держави;

українцям доведеться розбиратися в податкових деклараціях і стежити за своїми доходами;

нульова декларація може дозволити узаконити тіньовий заробіток, але з іншого боку дозволить поповнити бюджет.

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