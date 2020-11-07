Податківці можуть отримати доступ до банківських рахунків українців: аналітик пояснив ідею Кабміну

В Україні Кабмін пропонує дозволити податківцям отримувати за запитом доступ про рух коштів на банківських рахунках. Це не означає, що всі дані українців потраплять у руки чиновників: це відбуватиметься тільки за запитом і тільки за наявності підстав для перевірки.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів аналітик Василь Невмержицький. Ідея надати доступ податковим органам до інформації про рух коштів за рахунками юридичних і фізичних осіб аж ніяк не нова, пояснив експерт. "Інше питання, що реалізувати цю ідею повноцінно дуже важко у світі серйозного суспільного резонансу. Це стосується не тільки України. Проте такі спроби робляться і робилися раніше ... Наразі доступ до такої інформації у податковій є тільки за рішенням суду", – розповідає експерт.

Кабмін пропонує:

розкривати на письмову вимогу податкового органу банківської таємниці про стан рахунків боржника, руху грошових коштів на рахунках, залишку коштів на рахунках, найму (оренди) банківського сейфа. Правда, для цього потрібно мати рішення суду про стягнення податкового боргу;

якщо за шість місяців погасити борг, то штрафи та пені, нараховані за станом на 1 березня 2020 року, спишуть;

без звернення до суду податковий борг можна буде списувати з банківського рахунку.

Чи підтримає Рада такі ініціативи – питання дискусійне. І лежить воно виключно в політичній, а не в економічній площині. Хоча треба зазначити, що навіть таке формулювання істотно звужує можливості податкових органів. Навіть якщо законопроєкт ухвалять, податкова зможе отримувати дані тільки за запитом і тільки за конкретний проміжок часу.

"У податкових органів є й інші способи оцінити повноцінність сплати податків. Наприклад, шляхом порівняння доходів і витрат громадян. Для цього зовсім не обов'язково мати доступ до рахунку. І, мушу зазначити, що такий підхід куди більш реалістичний і застосовується багатьма країнами світу", – підсумував Невмержицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство фінансів отримало доступ до банківської таємниці, персональних даних, реєстрів та автоматизованих інформаційних і довідкових систем в Україні.

Безперешкодний доступ до персональних даних відомству надали для верифікації та моніторингу пенсій, допомоги, пільг, субсидій та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.