Податки на машини в Україні пропонують підвищити: скільки доведеться заплатити

В Україні низка "слуг народу" пропонує збільшити податок на машини з 25 тисяч гривень до 6 мінімальних зарплат (36 тисяч гривень із 1 січня 2021-го). Крім того, розширять і перелік автомобілів, за які потрібно щорічно платити в бюджет.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Таке нововведення передбачено в законопроєкті №3704. Зараз податок потрібно платити тільки за машини вартістю від 375 мінімалок (2,25 млн) і віком не більш ніж 5 років. У нових правилах пропонують платити авто ціною в 200 мінімалок (із 1 січня 1,2 млн грн) та віком до 8 років.

До того ж на машини, яким від 5 до 8 років, буде використовуватись інша податкова ставка – 3 мінімальні зарплати (18 тисяч гривень із 1 січня). Нововведення має допомогти частково компенсувати скасування акцизу на розмитнення авто, проти якого виступає Міністерство фінансів.

До речі, акциз на машини пропонують скасувати на догоду "євробляхерів", які відмовляються платити за розмитнення своїх автомобілів. Це може призвести до втрат бюджету в розмірі близько 8 млрд грн. Водночас у проєкті бюджету на 2021 рік уже закладено дохід від акцизного збору на автомобілі в розмірі 6 млрд грн.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).