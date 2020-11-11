Платять з бюджету 180 тисяч в місяць: в Україні син прокурора очолив держпідприємство

В Україні серед призначених при президенті Володимиру Зеленському менеджерів найгірший результат, за даними Youcontrol, показав глава "Аграрного фонду" Богдан Банчук. Підприємство втратило 3,1 млрд грн, при цьому зарплата на цій посаді – 180 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Банчук також відомий як один із наймолодших державних топменеджерів – йому 33 роки. І, як видно з декларації, у молодої людини нема потреби в грошах. Уже в 22 роки він придбав квартиру в Києві площею 141 квадратний метр! Можливо, секрет таких успіхів у такому юному віці – тато прокурор. Микола Банчук працював заступником Генпрокурора, а зараз – радник глави СБУ Івана Баканова.

Богдан Банчук

Величезні зарплати на держпідприємствах можуть отримувати не тільки добре відомі менеджери, а й сини прокурорів і ті, для кого робота на держпідприємстві стала найбільшим джерелом доходу. До речі, "Аграрний фонд" унаслідок запуску ринку землі отримає не тільки більше повноважень, але й ресурс для кредитування фермерів. У руках у 33-річного менеджера виявиться багатомільярдний капітал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середня зарплата у вересні 2020 року порівняно з вереснем 2019-го виросла на 12,3% – до 11 998 грн. Всього за місяць її підвищили на 4,3%.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики. "Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2020 року склала 11998 грн, що в 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн)", – відзначається в публікації.