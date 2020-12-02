Платіжки українців за комуналку за рік зросли в півтора раза: Держстат показав суми

У жовтні поточного року українцям на оплату житлово-комунальних послуг нарахували сумарно 11 млрд грн, що на 57% перевищує показник минулого року (7 млрд грн). В середньому платіжка на одну сім'ю зросла з 555,5 до 741,9 грн.

Про це свідчать дані Держстату. Зазначається, що в жовтні громадяни погасили 9 млрд грн (близько 82%) з нарахованих сум, водночас роком раніше – 5,8 млрд грн (майже 83%).

Відзначається, що загальний борг українців за послуги ЖКГ у жовтні виріс на 1,7 млрд грн – до 56,1 млрд грн.

Нарахування за послуги ЖКГ у жовтні за регіонами ukrstat.gov.ua

Найбільше за комуналку нарахували мешканцям таких регіонів:

Київ – 1,48 млрд грн;

Харківська область – 944 млн грн;

Дніпропетровська область – 925 млн грн;

Київська область – 794 млн грн;

Львівська область – 763 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL: