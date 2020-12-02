Платіжки українців за комуналку за рік зросли в півтора раза: Держстат показав суми

Тетяна Павлова Особисті фінанси 16:28, 2.12.2020 Оновлено: 17:20, 2.12.2020

У жовтні поточного року українцям на оплату житлово-комунальних послуг нарахували сумарно 11 млрд грн, що на 57% перевищує показник минулого року (7 млрд грн). В середньому платіжка на одну сім'ю зросла з 555,5 до 741,9 грн.

Про це свідчать дані Держстату. Зазначається, що в жовтні громадяни погасили 9 млрд грн (близько 82%) з нарахованих сум, водночас роком раніше – 5,8 млрд грн (майже 83%).

Відзначається, що загальний борг українців за послуги ЖКГ у жовтні виріс на 1,7 млрд грн – до 56,1 млрд грн.

Нарахування за послуги ЖКГ у жовтні за регіонами
ukrstat.gov.ua

Найбільше за комуналку нарахували мешканцям таких регіонів:

  • Київ – 1,48 млрд грн;

  • Харківська область – 944 млн грн;

  • Дніпропетровська область – 925 млн грн;

  • Київська область – 794 млн грн;

  • Львівська область – 763 млн грн.

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