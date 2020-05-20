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20 травня • оновлено в 13:38
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Платіжки стали меншими, але епоха бідності триває: Зеленський посперечався з журналісткою на своїй прес-конференції

21.8т
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Президент Володимир Зеленський на своїй прес-конференції 20 травня посперечався з журналісткою каналу NewsOne Діаною Панченко про те, чи закінчилася епоха бідності в Україні. Глава держави стверджує, що суми в платіжках за комуналку знизилися, а на допомогу бідним не вистачає близько 1 млрд доларів.

Відповідаючи на питання про те, чим Володимир Зеленський відрізняється від попереднього президента, Володимир Зеленський став перераховувати свої досягнення і почав сперечатися з журналісткою.

"Платіжки стали меншими. Це факт!", – заявив глава держави. На що Панченко уточнила: "в Україні, пане президенте?".

У відповідь Володимир Зеленський звернув увагу на те, що він не працював на телеканалах, які фінансуються іншими державами (натякаючи на фінансування NewsOne) і заявив, що NewsOne можна дивитися, але не слухати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Ви говорили все це на каналах ваших. Курс долара не сто. Якщо сядемо зараз на машину, проїдемо всі заправки. Збільшилася ціна? Ні – зменшилася. У нас ціна на газ впала. Кажуть, що так ринок же впав, а я кажу: у нас раніше впала", – сказав Зеленський.

На чергове додаткове питання про те, чи закінчилася епоха бідності, глава держави продовжив сперечатися з журналісткою.

– Кінець епохи бідність не настав. Він не може настати, поки криза. Ви канал NewsOne? Вас можна дивитися, а слухати вас складно. NewsOne, 112 канал і канал Зік...

Про кінець епохи бідності було питання ...

- Я відповідаю. Мені зараз потрібно інвестувати в людей. Нам не вистачає грошей, щоб підняти зарплату. До речі, середня зарплата не у всіх, але зросла. Нам потрібен мільярд доларів, щоб трошки допомогти бідним людям. Ви знаєте, що телевізійні канали, а я маю 20 років досвіду в цьому, ви ще тоді дитиною були, так ось я повністю розумію бюджети телевізійних груп. Коли я керував "Інтером", був інший ринок, нам вистачало рекламноого прибутку, щоб робити контент.

Зараз розуміючи контент, десь мільярд, може мільярд і сто мільйонів витрачають власники телеканалів, щоб робити контент, який впливає на політичну ситуацію в країні. Це не рекламні гроші. Це з їх бізнесів. Так ось, я думаю, щоб допомогти бідним, потрібно починати з себе. Щоб допомогти бідним власникам телеканалів потрібно витрачати гроші не на контент проти влади, а на допомогу бідним людям.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українці , незважаючи на обіцяне зниження тарифів і аномально теплу зиму, отримали рекордні платіжки за тепло. У Києві в деяких будинках суми збільшилися в два рази. Експерти пояснюють: тим, у кого неперевірені лічильники, нарахували по максимальному споживанню в минулому році.

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Тема
Пресконференція Зеленського 2020
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
газ бідність комунальні послуги
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