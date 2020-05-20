Президент Володимир Зеленський на своїй прес-конференції 20 травня посперечався з журналісткою каналу NewsOne Діаною Панченко про те, чи закінчилася епоха бідності в Україні. Глава держави стверджує, що суми в платіжках за комуналку знизилися, а на допомогу бідним не вистачає близько 1 млрд доларів.

Відповідаючи на питання про те, чим Володимир Зеленський відрізняється від попереднього президента, Володимир Зеленський став перераховувати свої досягнення і почав сперечатися з журналісткою.

"Платіжки стали меншими. Це факт!", – заявив глава держави. На що Панченко уточнила: "в Україні, пане президенте?".

У відповідь Володимир Зеленський звернув увагу на те, що він не працював на телеканалах, які фінансуються іншими державами (натякаючи на фінансування NewsOne) і заявив, що NewsOne можна дивитися, але не слухати.

Володимир Зеленський

"Ви говорили все це на каналах ваших. Курс долара не сто. Якщо сядемо зараз на машину, проїдемо всі заправки. Збільшилася ціна? Ні – зменшилася. У нас ціна на газ впала. Кажуть, що так ринок же впав, а я кажу: у нас раніше впала", – сказав Зеленський.

На чергове додаткове питання про те, чи закінчилася епоха бідності, глава держави продовжив сперечатися з журналісткою.

– Кінець епохи бідність не настав. Він не може настати, поки криза. Ви канал NewsOne? Вас можна дивитися, а слухати вас складно. NewsOne, 112 канал і канал Зік...

– Про кінець епохи бідності було питання ...

- Я відповідаю. Мені зараз потрібно інвестувати в людей. Нам не вистачає грошей, щоб підняти зарплату. До речі, середня зарплата не у всіх, але зросла. Нам потрібен мільярд доларів, щоб трошки допомогти бідним людям. Ви знаєте, що телевізійні канали, а я маю 20 років досвіду в цьому, ви ще тоді дитиною були, так ось я повністю розумію бюджети телевізійних груп. Коли я керував "Інтером", був інший ринок, нам вистачало рекламноого прибутку, щоб робити контент.

Зараз розуміючи контент, десь мільярд, може мільярд і сто мільйонів витрачають власники телеканалів, щоб робити контент, який впливає на політичну ситуацію в країні. Це не рекламні гроші. Це з їх бізнесів. Так ось, я думаю, щоб допомогти бідним, потрібно починати з себе. Щоб допомогти бідним власникам телеканалів потрібно витрачати гроші не на контент проти влади, а на допомогу бідним людям.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українці , незважаючи на обіцяне зниження тарифів і аномально теплу зиму, отримали рекордні платіжки за тепло. У Києві в деяких будинках суми збільшилися в два рази. Експерти пояснюють: тим, у кого неперевірені лічильники, нарахували по максимальному споживанню в минулому році.

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