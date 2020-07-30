"Північний потік-2" опинився на межі зриву: відомий аналітик назвав головні перешкоди

Данія не дозволить роботу судну "Академік Черський", який може добудувати "Північний потік-2", поки він не буде застрахований. При цьому через страх перед санкціями США страхові компанії відмовляються від роботи з судном.

Про це OBOZREVATEL розповів партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін. "Данія не дозволить працювати" Академіку Черського ", поки не будуть мати інформацію про те, як застрахована його діяльність. А страхову компанію поки не знайшли. Всі бояться американських санкцій, не хочуть його страхувати", – пояснив експерт.

Нагадаємо, російський газовий гігант "Газпром" позбувся своїх судів: офіційно йому не належить ні "Академік Черський" (здатний добудувати "Північний потік-2"), ні судна постачання "Остап Шеремета" і "Іван Сидоренко". Таку зміну помітили російські журналісти, які не виявили їх у списках флоту компанії.

Це робиться для того, щоб перед вищим керівництвом Росії показати, що компанія робить усе, щоб обійти американські санкції й добудувати трубопровід, розповів Крутіхін.

Мовляв, якщо добудовували "Північний потік-2" судна, які належать не "Газпрому", а інший компанії, то санкції США повинні вводити проти тієї самої "іншої" компанії.

"В американському законі про санкції йдеться, що санкціям підлягають навіть ті компанії, які через усілякі транзакції намагалися приховати свою участь у діяльності, за яку передбачено введення санкцій. Те, що "Газпром" вживає будь-які заходи, це абсолютно не сприятиме позбавленню від санкцій. Закон є закон. Усе це робиться тільки для того, щоб відзвітувати перед керівництвом, мовляв, "Газпром" робить усе можливе, щоб завершити проєкт", – говорить Крутіхін.

Американські санкції дійсно можуть стати великим ударом для будь-якої компанії, зокрема й "Газпрому". Отримати технології, скористатися фінансовою системою, взяти кредит або знайти партнера буде значно складніше. Як поведе себе російська компанія в цій ситуації, поки не відомо.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Україна і Польща домовилися вживати подальші кроки, щоб не допустити реалізації "Північного потоку-2".