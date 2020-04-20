Після звернень Путіна: росіяни забрали з банків річну норму готівки

З початку березня росіяни зняли через банкомати і зі своїх банківських рахунків близько 1 трильйона рублів ($13,6 млрд).

Паніка сталася після звернення президента РФ Володимира Путіна, який, розповідаючи про заходи щодо боротьби з коронавірусом, оголосив про введення нових податків за банківськими вкладами. Про це йдеться в публікації Bloomberg.

Путін влаштував кризу банкам

За даними агентства, з початку березня було знято близько 1 трлн рублів – це більше, ніж за весь минулий рік.

Стрибки вилучень готівки збігалися з телезверненнями Путіна, який розповідав, до чого варто готуватися росіянам. Зокрема, він оголосив, що буде введено податок на відсотки за вкладами на суму більше 1 млн рублів. Друга хвиля трапилася після того, як влада РФ оголосили, що "канікули" через епідемію коронавируса будуть продовжені до кінця квітня.

"Люди боялися, що банки будуть недоступні під час карантину. Вони знімали гроші через ту ж причину, через яку запасалися їжею", – заявив аналітик Райффайзенбанку Денис Поривай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

Підписання нової угоди про скорочення нафтовидобування не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються завдяки експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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