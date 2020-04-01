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1 квітня • оновлено в 15:32
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Половина заробітчан більше не поїде на заробітки – радник Зеленського

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Через економічну кризу, викликану пандемією коронавірусу, приблизно половина українських заробітчан можуть перестати їздити на заробітки за кордон.

Таке припущення висловив радник президента України, економіст Олег Устенко в інтерв'ю "Стране".

Заробітчани в Україні

Заробітчани в Україні

На його думку, у цього буде дві причини. Перша – багато українців, налякані епідемією, навіть через роки будуть побоюватися їхати в ту ж Італію чи Іспанію, де вона бушує зараз. А друга – після кризи в Європі потрібно буде менше робочих рук.

Фактор страху

"Коронавірус змінить економічну філософію людей. Ми будемо менше подорожувати, ходити в ресторани, на масові збіговиська", – сказав Устенко.

Як приклад він навів страх деяких людей ходити в ліс по гриби після аварії на ЧАЕС через страх, що гриби накопичують радіацію. Інші люди, які пережили Голодомор в 1933 році або репресії в СРСР, ніколи не викидали сухарі і підсвідомо уникали вулиць, де знаходилися управління міліції.

"Скоро ми побачимо дві протилежні групи людей. Перша все забуде моментально, а по завершенню карантину влаштує безперервну вечірку. Друга група буде налякана так, що продовжить сидіти по своїх норах", – пояснив Устенко.

Непотрібні заробітчани

Друга причина – занепад міжнародного туризму і як наслідок – надлишок робочих рук в країнах Європи.

"Бізнесмени в Польщі, Словаччині, Італії, Іспанії відмовляться від великої кількості персоналу. Це триватиме як мінімум три роки. Так навіщо мені протягом трьох років українські заробітчани, якщо у мене, припустимо, свій ресторан в Італії? Там свій ринок, своя безробіття – робочих рук і так вистачатиме. Плюс можуть бути кримінальні санкції за працевлаштування нелегалів", – припустив Устенко.

До чого це може привести

Заробітчани, які будуть змушені сидіти вдома, за припущенням економіста, почнуть створювати бізнес в Україні.

"20-30% людей бачили хороше життя і знають, як його будувати, тому вони почнуть розвивати свій малий і середній бізнес. Наприклад, пекарні, клінінгові компанії. Конкуренція збільшиться", – сказав Устенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 10 днів з Польщі в Україну через спалах коронавірусу повернулося понад 100 тисяч українців (12% українських трудових мігрантів), в результаті підприємства харчової промисловості та логістичні компанії можуть опинитися на межі краху.

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Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Економіка України: прогнози
Особа
Олег Устенко
Місце
Україна
Тег
заробітчани
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Пигин Макс
Пигин Макс
"20-30% людей видели хорошую жизнь и знают, как ее строить, поэтому они начнут развивать свой малый и средний бизнес. Например, пекарни, клининговые компании. Конкуренция увеличится" ---------------------- Какой оптимист однако... Хрена ты угадал, они пойдут грабить и убивать. Вы же не способны на созидание, только на убийства и разрушения!
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Економіка Особисті фінанси

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