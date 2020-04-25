Після карантину до 30% українців відмовиться працювати в офісах – Торгова Гільдія

В Україні після карантину близько 30% співробітників відмовиться повертатися на роботу в офіси.

Про це з посиланням на оцінки керуючого партнера Української Торгової Гільдії Offices Володимира Гелюта повідомляє UBR. "Швидше за все, до 30% співробітників залишаться працювати віддалено. Вони відчули, наскільки це зручно і вигідно – не потрібно витрачати гроші на поїздки в офіс, незліченна кількість кави в стаканчиках і їжу з кафе, а головне – вивільняється час, що раніше йшов на дорогу, а тепер можна використовувати для більш корисних занять", – зазначає Володимир Гелюта.

Карантин змусив багато компаній перевести своїх співробітників на віддалену роботу. І чим довше триває карантин, тим більша ймовірність, що білі комірці не захочуть повертатися в офіс. Зручно це не тільки співробітникам, а й компаніям, так як вони витрачають величезні гроші на утримання офісу, співробітників, комунальні послуги. Менеджмент в такій ситуації скоротить свої площі, залишивши тільки певні служби, які не можуть не перебувати в офісі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, уряд України планує створити в країні близько півмільйона робочих місць при цьому зарплата буде варіюватися від 6 до 8 тисяч грн.

Кабмін не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну, назад на роботу за кордон. Навіть за умови, що інші країни спеціально для них будуть послаблювати карантинні обмеження і допомагати з виїздом.

Тим часом, з 1 березня Німеччина спростила правила працевлаштування для українців. Тепер громадяни України з дипломом або кваліфікацією і досвідом роботи, а також зі знанням мови можуть приїхати до Німеччини і протягом півроку шукати там роботу.