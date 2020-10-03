Підвищення зарплат вчителів планують скасувати: проєкт рішення Кабміну
В Україні Кабінет міністрів планує скасувати підвищення мінімального окладу вчителя з 1 січня 2021-го. Відповідний проєкт постанови вже розроблено.
Документ опублікувала на своєму сайті Федерація профспілок. Причина такого рішення – відсутність коштів для реалізації підвищення. Раніше попередній склад уряду відтермінував підвищення мінімального окладу до рівня трьох прожиткових мінімумів для працездатних (6810 грн) на 2021-й. Тепер Кабінет міністрів пропонує не підвищувати оклади до 2022 року.
Згідно з чинною постановою:
мінімальний оклад з 1 січня 2021 року – 3 ПМ (6810 грн на даний момент); підвищення планують скасувати;
мінімальний оклад з 1 січня 2022 року – 3,5 ПМ (підвищення залишиться чинним);
мінімальний оклад з 1 січня 2021 року – 4 ПМ (підвищення залишиться чинним).
Нагадаємо, нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року. Водночас уже з наступного року всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність у розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.
Однак міністерка освіти повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не підвищать.
Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи і підвищити зарплати.
Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетного комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мають спрямовуватися на підвищення зарплати найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Однак пропозиції були відхилені.