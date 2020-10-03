Підвищення зарплат вчителів планують скасувати: проєкт рішення Кабміну

В Україні Кабінет міністрів планує скасувати підвищення мінімального окладу вчителя з 1 січня 2021-го. Відповідний проєкт постанови вже розроблено.

Документ опублікувала на своєму сайті Федерація профспілок. Причина такого рішення – відсутність коштів для реалізації підвищення. Раніше попередній склад уряду відтермінував підвищення мінімального окладу до рівня трьох прожиткових мінімумів для працездатних (6810 грн) на 2021-й. Тепер Кабінет міністрів пропонує не підвищувати оклади до 2022 року.

Підвищення зарплат планують скасувати spo.fpsu.org.ua/

Згідно з чинною постановою:

мінімальний оклад з 1 січня 2021 року – 3 ПМ (6810 грн на даний момент); підвищення планують скасувати;

мінімальний оклад з 1 січня 2022 року – 3,5 ПМ (підвищення залишиться чинним);

мінімальний оклад з 1 січня 2021 року – 4 ПМ (підвищення залишиться чинним).

Нагадаємо, нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року. Водночас уже з наступного року всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність у розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Як повідомляв OBOZREVATEL: