Підвищення зарплат українським вчителям відклали до кінця 2021 року

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Особисті фінанси
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Підвищення зарплат українським вчителям відклали до кінця 2021 року

Міністр фінансів Сергій Марченко (чиновник) заявив, що підвищення зарплат вчителям відкладається через нестачу грошей в розпал пандемії коронавірусу.

В ефірі програми "Право на владу" він уточнив, що в бюджеті на 2021 рік все ж передбачено зростання зарплат для педагогів, але тільки на 30% (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Зарплати вчителів підвищувалися останні роки підвищувалися серйозними темпами. Є постанова, яка передбачає підвищення в рази, але ми не можемо собі цього забезпечити, особливо в період пандемії, коли нам потрібно підтримати медиків", – пояснив Марченко.

Для такого підвищення, за його словами, в бюджеті мають бути кошти. На питання про те, коли педагоги можуть розраховувати на більш високу оплату праці, міністр не зміг сказати.

Водночас Марченко додав в бюджеті на 2021 рік уже передбачено підвищення на 30%. "Є єдина тарифна сітка, є мінімальна зарплата. Зарплати не будуть знижені і будуть підвищені в запланованих обсягах", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , уряд скасував постанову, яка передбачала підвищення зарплат вчителів з 1 січня 2021 року в розмірі трьох прожиткових мінімумів – до 70%.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів 26 листопада затвердив до другого читання законопроєкт про державний бюджет на 2021.

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