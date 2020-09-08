Підвищення зарплат українським педагогам призупинили, немає грошей – Міносвіти

В Україні через брак грошей призупинили дію постанови, яка передбачала підвищення посадового окладу педагогам.

Документ був прийняти урядом у минулому році. Його дія припинена до 31 грудня 2020 року, повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.

Документ передбачав поступове збільшення окладу до 2023 року до рівня чотирьох прожиткових мінімумів, але у місцевих бюджетах грошей на це поки немає.

У відомстві підкреслили, що зацікавлені у введенні в дію саме цієї постанови, оскільки вона виконує не тільки норми законодавства, а й підвищує соціальні стандарти та гарантії держави, спрямовані на підвищення рівня життя педагогів.

У Міносвіти заявили, що цю проблему потрібно негайно вирішити. Міністерство вже попросило уряд передбачити в держбюджеті на 2021 року необхідні кошти.

"При формуванні бюджету області розмір оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників має дуже важливе значення", – йдеться в повідомленні.

За попередніми розрахунками фахівців МОН, впровадження програми в 2021 році вимагатиме додатково близько 50 млрд грн (державний бюджет – близько 39 млрд грн, місцеві бюджети – близько 11 млрд грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка має зрости з 1 вересня до 5000 грн, із 1 січня 2021 – до 6000 грн, із 1 липня 2021 – до 6500 грн.