Підвищать пенсійний вік і перерахують усі виплати: чого чекати українцям і 2021-му

В Україні в наступному році перерахують усі пенсії, збільшать вік виходу на заслужений відпочинок для жінок, а також збільшать вимоги щодо стажу.

Про те, що чекає пенсіонерів наступного року, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Підвищать вимоги щодо стажу

В Україні у 2021-му на пенсію в 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу. У такий спосіб мінімальна вимога збільшиться ще на 12 місяців. Водночас, щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 грн (у січні поточного року було 24 937 грн).

Так, в Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020-му це 27 офіційно відпрацьованих років, а у 2021-му – вже 28 років. У 2028-му межа збільшиться до 35. Що це означає? Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас вже має бути мінімум 15 років стажу.

Є троє "дверей". Перші – зовсім залишитися без пенсії. Таке майбутнє загрожує тим, хто офіційно не має і 15 років стажу. Другі – вийти на пенсію в 63 роки. Зараз для цього потрібно від 17 до 27 років стажу, а у 2028-му (останній етап підвищення вимоги) – від 25 до 35 років.

Перерахують пенсії

В Україні мінімальну пенсію в грудні 2020-го підвищать з 1712 до 1769 грн, а з липня 2021-го до 1854 грн, а з грудня наступного року – до 1934 грн. Таке підвищення пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму, який уже закладений в бюджеті на наступний рік.

Як підвищуватимуть пенсію у 2021 році

З 1 січня мінімальна пенсія підвищиться з 2100 грн до 2400 грн.

З 1 березня – індексація пенсій. Її параметри визначать у лютому, оскільки індекс, на який підвищуватимуть пенсію, рахується як 50% зростання за попередній рік заробітної плати в країні та інфляції.

У квітні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють.

У липні підвищать виплати пенсіонерам 75 років, які мають стаж 20 років (для жінок) і 25 років (для чоловіків) – на 400 грн. Це підвищення зачепить 1 млн пенсіонерів.

У липні буде підвищено прожитковий мінімум. В Україні перерахують усі надбавки до пенсій, всі понаднормові надбавки за стаж.

У грудні буде підвищення прожиткового мінімуму, що теж приведе до збільшення пенсій.

Підвищать пенсійний вік

В Україні з 1 квітня 2021 року пенсійний вік підвищать з 59,5 до 60 років. Наступний перегляд цього показника поки що не планується.

Про це йдеться в законі "Про загальнодержавне обов'язкове пенсійне страхування". Законом №0972 право жінок виходити на пенсію раніше за чоловіків пропонували зберегти, проте Верховна Рада цей документ скасувала.

Відзначимо, як раніше заявляла міністр соцполітики Марина Лазебна, в Кабміні працюють над новими параметрами пенсійної системи, в результаті чого частина українців зможе виходити на заслужений відпочинок раніше. Наприклад, дозволити робити це тим, хто вже заробив 40 років стажу.

При цьому скористатися таким правом зможуть тільки ті, хто почав працювати раніше 20 років і має безперервний стаж. До речі, українці, які на час карантину тимчасово залишилися без роботи або втратили частину зарплати, в майбутньому можуть отримати нижчу пенсію. Так, у формулі розрахунку пенсій враховується як стаж, так і розмір заробітної плати. Якщо на час карантину втратити роботу на кілька місяців або отримувати нижчу зарплату, в майбутньому це вплине і на розмір пенсійної виплати.