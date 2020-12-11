Підприємці зможуть оформити 8 тисяч допомоги через "Дію": як це зробити

З 14 грудня в сервісі "Дія" з'явиться можливість оформити одноразову "карантинну допомогу" для фізичних осіб-підприємців (ФОП) у розмірі 8 тисяч гривень.

Як заявив в ефірі програми "Право на владу" заступник міністра розвитку економіки Тарас Качка, подати заявки можна буде до 21 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Чиновник пояснив, що програма допомоги розрахована на людей, які працювали легально і платили єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а реалізовувати і контролювати її буде Пенсійний фонд.

Всього, за словами Качки, отримати допомогу повинні 1,7 млн осіб, а загальна сума виділених коштів становить 12 мільярдів гривень.

Водночас на сайті Міністерства соціальної політики уточнюється, що для отримання допомоги необхідно виконати три кроки:

мати відкритий банківський рахунок за стандартом IBAN;

підключитися до порталу "Дія";

подати через портал "Дія" заявку до 21 грудня включно.

Як оформити карантинну допомогу.

Хто не отримає карантинну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада підтримала в цілому президентський законопроэкт, який передбачає виплату найманим працівникам та фізособам-підприємцям по 8 тисяч грн.

Документ передбачає одноразову допомогу найманим працівникам із середньою зарплатою за третій квартал 2020 року до 30 тисяч грн на місяць, а також фізособам-підприємцям (ФОП), зареєстрованим не менше трьох місяців тому. Однак для отримання такої допомоги найманий працівник не повинен працювати за сумісництвом.