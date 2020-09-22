Під час карантину українці стали більше витрачати на алкоголь та наркотики – Держстат

Під час карантину українські сім'ї "урізали" свої трати на 10%, або ж на 84 млрд гривень. Водночас зросла частка грошей, відданих за алкоголь, сигарети та наркотики.

Про це свідчать дані Держстату за 2 квартал 2020 року. Зокрема, на продукти харчування та безалкогольні напої припало 42,9% трат домогосподарств, або ж 278,6 млрд гривень. У загальному "кошику" це майже на 3% більше, ніж за січень-березень 2020 року.

Також українці тоді почали більше купувати алкоголю, сигарет та наркотиків – частка витрат на них зросла з 7,1% проти 7,5% (хоча в абсолютних цифрах сума знизилась з 52 млрд грн до 48,9 млрд грн).

А ще статистика показала падіння сум, відданих за житло, комунальні послуги та інші види палива (частка впала з 13,9% проти 16,3%). Загалом за неї віддали 90,6 млрд гривень, що майже на 30 млрд грн менше, ніж попереднього кварталу.

Зросла частка трат на охорону здоров'я 6,3% проти 6%. Водночас у абсолютному вимірі сума зменшилась з 44,2 млрд грн до 40,7 млрд грн.

Загалом, витрати зменшились на 84 млрд грн: якщо у першому кварталі 2020 року йшлося про 733,3 млрд грн, то під час карантину сума зменшилась до 649,2 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2020 року ціни на товари і послуги в Україні в середньому зросли на 1,5%. Однак на окремі види продуктів вони піднялися в 1,5-2 рази.

З 22 вересня у регіонах України, які увійшли до "червоних" карантинних зон, встановлено нові обмеження.