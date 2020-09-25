Перевірять усі перекази і залишок на картках українців: "Слуги народу" хочуть розкрити банківську таємницю для податківців

В Україні нардепка від "Слуги народу" Дарина Володіна пропонує зобов'язати банки після листа з податкової розкривати інформацію про стан рахунку і переказів будь-якого українця або компанії. Зараз це можливо тільки за рішенням суду.

Таке нововведення дасть можливість чиновникам перевіряти, чи правильно сплачені податки і чи не приховали частину заробітку.

Про те, як і що може змінити документ і які є "за" і "проти" – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що і навіщо хочуть змінити

Як зараз: податкова може отримати доступ до банківської таємниці, але тільки за рішенням суду. Для цього потрібні підстави: розслідування будь-якого злочину, під час якого доступ до інформації про стан банківського рахунку або проведених переказів можуть бути доказом провини.

Як буде: щоб порушити таємницю, досить, щоб співробітник податкової (зокрема й районної) написав лист до банку. Ні рішення суду, ні конкретних підстав не потрібно.

Навіщо змінюють правила: в пояснювальній записці автор документа Дарина Володіна уточнила: схожі нововведення дозволять вчасно знаходити тих, хто мав заплатити податки, але не зробив цього, достовірно і повністю сплачувати податки.

Контроль за переказами, станом рахунку – поширена в Європі практика. Тим, хто правильно веде податковий облік і все робить законно, боятися нічого, розповіла в коментарі OBOZREVATEL адвокатка, член Асоціації правників України Ольга Ніколаєнко.

Крім того, експерт вважає, що право надсилати письмові запити варто поширити і на митну службу. Тоді вони зможуть перевіряти, чи переказали кошти за покупку товару, яка була передоплата, чи не занизили вартість.

Законопроєкт Дар'ї Володіної Верховна Рада

"Я думаю, що перевірка навряд чи стосуватиметься простих громадян, але можливо. Нам час звикнути, що треба платити податки, це правильно й інакше не може бути. Ось якщо ми говоримо про фізичних осіб, багато хто здає квартири в оренду. Не так дорого і складно заплатити податок, але цього не роблять", – розповідає Назаренко.

Водночас адвокат вважає: тим, хто працює прозоро і платить всі податки, боятися нічого. А контроль – необхідна умова для боротьби з тіньовою економікою. Мовляв, той "білий бізнес", який найчастіше скаржиться на тиск з боку митників і податківців, під час детального розгляду відмовляються показувати документи і підтверджувати, що дійсно не порушують закон.

"Зараз тотальні скарги на те, що білому бізнесу піднімають митну вартість. Але якщо сказати конкретному підприємцю: покажіть документи – відмовляються надавати. Якщо підприємство працює легально, якщо може підтвердити. Якщо ведеться правильний податковий облік, чому б це не відкрити?", – міркує адвокат.

Із такою думкою не погоджується керівний партнер Baker Tilly Ukraine Олександр Почкун. Він однозначно впевнений, що нові повноваження створять нові ризики. "Це підрив основ банківської справи – банківська таємниця. На жаль, довіри до органів, що контролюють, немає, і водночас довіри до банків набагато більше. Ми таким рішенням зрівнюємо довіру органів, що контролюють, і банківської системи. Це ні до чого, окрім тінізації, не приведе. Позитивного нічого не бачу. І цілей я не розумію. Це бажання вирішувати питання безпосередньо. Коли перевіряльник або якийсь чиновник приймає рішення, хто правий, а хто ні", – прокоментував законопроєкт Почкун.

Податки потрібно платити всім

В Україні за найскромнішими підрахунками в тіні знаходиться 846 млрд грн (дані НБУ з посиланням на дослідження EY). Це четверта частина всієї економіки. Ексміністр соцполітики Андрій Рева вважає, що реальний рівень тіні – 40%.

Якби рівень тіні різко скоротити, зарплати вчителів, медиків можна було б різко підвищити, з'явилися б кошти на гарантовані державою дешеві кредити, будівництво доріг, стимулювання створення високооплачуваних робочих місць, гідні пенсії. Але цього всього немає, однак є один із найвищих в Європі рівнів тіні.

Без жорсткого контролю з боку влади, перевірок і великих штрафів навести порядок не вдасться, впевнені опитані OBOZREVATEL експерти. З одного боку, держава має створити можливість і стимул платити чесно: максимально спростити адміністрування, боротися з корупцією та створювати рівні можливості для бізнесу, а з іншого – зробити так, щоб не платити податки стало дорожче, ніж платити, пояснює аналітик Єгор Комов.