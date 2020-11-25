Перевірять вартість квартир усіх українців і змусять заплатити податки: як планують зібрати мільярди

В Україні пропонують кардинально переглянути податок на нерухомість, що призведе до значного зростання надходжень до бюджету. Для декого суми злетять у два-три рази. І чим дорожча квартира, тим більше доведеться віддавати в казну.

Про те, як хочуть переглянути податок і скільки доведеться заплатити за 2020-й, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і навіщо хочуть змінити податок

У Верховній Раді ще не презентували нові правила, проте глава профільного парламентського комітету Данило Гетманцев уже розповів OBOZREVATEL, що відповідні пропозиції напрацьовані і вже обговорюються.

Замість того, щоб рахувати податок виходячи з площі житла, депутат пропонує враховувати тільки його вартість. Наприклад, за чинними правилами в Києві за квартиру в 70 квадратів вартістю 1,2 млн грн потрібно заплатити податок на нерухомість у розмірі 708,4 грн. А за новими правилами – 2400. За таку ж квартиру, але вартістю в 2 млн грн (наприклад, житло розташоване в центрі) за чинними правилами потрібно заплатити ті ж 708,4 грн, а за новими правилами – 4000.

Ставка податку: до 0,02% від оціночної вартості;

можуть не платити: пенсіонери, ветерани, малолітні або недієздатні, якщо ціна квартири до 300 мінімалок (у містах-мільйонниках) і до 100 мінімалок у містах із населенням до 1 млн осіб. Для будинків – 600 мінімалок у великих містах і 250 мінімалок – у містах із населенням до млн осіб.

"Наприклад, якщо у вас триповерховий будинок у передмісті Києва, а мені від бабусі залишився будинок такого ж метражу в поганому місці. Ми платитимемо однаковий податок. А це неправильно. У нас є база оцінки нерухомості, дали час підготувати базу. Стягуватимуть податок виходячи з вартості житла", – розповів Гетманцев.

Правда, тут варто враховувати, що для оцінки нерухомості всіх українців знадобиться досить тривалий період. На це Данило Гетманцев пропонує дати Кабміну рівно рік.

Аналітик Сергій Родлер у коментарі OBOZREVATEL пояснив: прив'язка до вартості житла призведе до того, що податок ростиме щорічно. Так, одне з найстаріших агентств нерухомості в світі – Knight Frank Group опублікувало список міст із найвищим темпом зростання цін на житло 2020 року і Київ зайняв у ньому 11 місце з цифрою в 11,2%. В інших регіонах країни ситуація схожа. Причому зростає не тільки "вторинка", але і "первинка" через велику кількість імпортних будматеріалів, що активно дорожчають через зростання курсу.

Водночас пропонують переглянути і податок на машини. Зараз він стягується з авто вартістю від 375 мінімалок, а за новими – від 200. Для розуміння, за старими правилами з наступного року потрібно платити з авто вартістю 2,25 млн грн, а за новими – 1,2 млн грн.

Податок на нерухомість

До речі, зараз, за оцінками ДФС, Україна недоотримує близько 2 млрд грн податку на нерухомість через те, що у держави немає повних реєстрів власників нерухомості з їхніми точними обсягами.

Скільки заплатимо 2021 року

Нові правила, якщо їх підтримає Верховна Рада, повноцінно запрацюють тільки з 2022 року. А це означає, що наступного року ми платитимемо за нерухомість за чинним законом. Податок стосуватиметься тих, хто володіє квартирами площею від 60 квадратів і будинками від 120 квадратів.

Водночас ставка податку становить 1,5% мінімалки (2021-го рахується податок, виходячи з розміру мінімальної зарплати 2020-го). Зібрані гроші надходять до місцевих бюджетів, тому у них є можливість за бажання скоротити ставку податку або збільшити "норму житла". Податок сплачується за кожен квадрат, який перевищує "норму" житла.

Наприклад, у Києві 2021-го за квартиру площею 80 квадратних метрів потрібно буде заплатити за 20 квадратів 1416,9 грн. Варто враховувати, що "норму" в 60 і 120 квадратів встановлено на одну людину. Припустимо, що у вашій родині є три людини, якщо нерухомість оформити так, що кожному належатиме рівно 1/3 квартири, то платити податок доведеться тільки за апартаменти площею від 180 квадратів (по 60 квадратів кожному). Якщо ж сім'я складається з трьох осіб, але житло оформлено тільки на одного з них, то норма буде в три рази меншою.