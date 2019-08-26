Перевірка пенсіонерів і субсидіантів: Мінфін отримав доступ до рахунків

Мінфін розробив документи для отримання інформація про українців для перевірки соціальних виплат, у тому числі пенсій, субсидій та пільг. Так, відомство має право безкоштовно отримати інформацію, що містить банківську таємницю, персональні дані.

Про це повідомляє видання ЛігаЗакон. Щоб реалізувати такі повноваження Мінфін розробив проекти: Порядок електронної взаємодії Мінфіну, МВС, ДМС, Адміністрації Держприкордонслужби, ДФС, Казначейства, Держфінмоніторингу.

Відомство може отримає інформацію:

про зареєстровані транспортні засоби, їх власників та належних користувачів;

реквізити документів, виданих особі, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб'єкт, що видав документ, термін дії документа), викрадених (втрачених) документів, місця проживання;

осіб, які порушили прикордонний режим, режим в пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила в контрольних пунктах в'їзду-виїзду

митного оформлення ввезених на митну територію України транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

виписок з бюджетних рахунків для зарахування надходжень по сплаті особою штрафу за вчинення кримінального або адміністративного порушення;

про джерела доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або здійснення незалежної професійної діяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься у три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово будуть сплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати субсидії готівкоючерез відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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