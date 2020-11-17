Перерахують зарплати, пенсії і підвищать тарифи на газ: що чекає українців у грудні

Українцям останній місяць 2020-го може запам'ятатися новим курсом долара, подорожчанням газу і першим кроком до перерахунку зарплат бюджетників. Крім того, через підвищення прожиткового мінімуму також перерахують і пенсії.

Про те, як і що зміниться в грудні, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Курс долара може знизитися

Посилення карантину і розпал пандемії можуть негативно вплинути на вартість долара. А чим гірше американській валюті, тим дешевше вона коштує в Україні. Аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб пояснює: економічна активність бізнесу сповільниться, підприємці менше купуватимуть валюту для імпорту, водночас знизиться попит на неї.

"До кінця року долар може залишитися поблизу нинішнього рівня, близько 28 грн/$", – прогнозує експерт. Крім того, в грудні через період свят українці продаватимуть валюту, щоб витратити гривні на новорічний стіл і подарунки.

До речі, провідні світові експерти, серед яких, наприклад, відомий мільярдер оглядач Yahoo Finance Роберт Кіосакі заявив: зараз спостерігається період "смерті долара". Мовляв, щоб врятувати інвестиції, купувати потрібно дорогоцінні метали або навіть криптовалюту. Так він на своїй сторінці Twitter прокоментував найвищий за два роки курс біткоїна (16 тисяч доларів).

Пенсії зростуть не для всіх

У грудні також перерахують прожитковий мінімум, через що зростуть мінімальні і максимальні пенсії, а також надбавки за стаж понад норму (норма: 30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

Як перерахують:

надбавка збільшиться з 17,2 до 17,69 грн;

мінімальна пенсія з 1720 до 1769 грн;

максимальна пенсія з 17 210 до 17 690 грн.

Як розповіла OBOZREVATEL старша наукова співробітниця інституту Демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко, прожитковий мінімум уже давно в Україні не характеризує реальну вартість життя. Це скоріше цифра, виходячи з якої, розраховують розмір соціальних виплат.

Ба більше, навіть за підрахунками Мінсоцполітики мінімальної пенсії не може вистачити навіть на найбільш необхідний набір товарів і послуг.

Тарифи на газ підвищать

Вартість блакитного палива на грудень буде відома тільки наприкінці листопада. Однак, уже зараз зрозуміло, що ціна ростиме. В опалювальний сезон, а тим більше з наближенням найхолодніших місяців, споживання газу зростає в рази не тільки в Україні, але і в усьому світі.

Українцям призначають тарифи, виходячи з вартості блакитного палива на біржі. Ймовірно, до лютого газ дорожчатиме. Зростання цін може скласти близько 20-30%. В середньому ціна може піднятися з близько 8,8 до понад 10 грн за кубометр.

"Поки спостерігається динаміка до зростання, але коли буде межа і перехід до зниження, сказати точно неможливо. Орієнтовно це буде в лютому 2021 року", – розповіли OBOZREVATEL в Українській енергетичній біржі.

Зарплати перерахують

Підвищення прожиткового мінімуму призведе до перерахунку зарплат бюджетників. Так, перша тарифна ставка за законом повинна бути не менше прожиткового мінімуму для працездатної людини.

У листопаді прожитковий мінімум – 2197 грн, а в грудні складе вже 2270 грн. Далі, залежно від тарифного розряду, використовують коефіцієнт підвищення. Наприклад, 10-й тарифний розряд – 1,82 окладу, а останній, 25-й, це 4,51 окладу.

Тарифна сітка zakon.rada.gov.ua

Зараз мінімальний тарифний оклад становить 2225 грн. Після перерахунку прожиткового мінімуму його повинні підвищити хоча б до 2270 грн. Так, бюджетникам із 10-м тарифним розрядом оклад підвищать із 4049 до 4131.

Найбільш високопоставлені чиновники (25-й розряд) зараз отримують оклад у 10 034 грн, а будуть – від 10 237 грн. Правда, варто враховувати, що підвищення вже в грудні чекати не варто. Найімовірніше, рішення ухвалять уже в січні.

Останній місяць старої абонплати

Крім того, в грудні буде останній місяць "старої" абонплати за газ. Уже з січня її перерахують, виходячи з оновлених обсягів споживання. Так, зараз ми платимо за обсягом використаного за період із жовтня 2018-го до жовтня 2019-го блакитного палива. Із 1 січня треба буде платити з того обсягу, який витратили з жовтня 2019-го до жовтня 2020-го.

Відповідно, якщо витрачали більше блакитного палива, то доведеться більше і платити. І навпаки.

Про те, які нововведення чекають українців 2021 року, що буде з зарплатами, тарифами, курсом долара і соціальними виплатами, читайте незабаром на OBOZREVATEL.