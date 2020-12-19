Перерахунок пенсій в Україні пройде в 2021-му: в Мінсоці розкрили деталі

В Україні відбудеться індексація пенсій у 2021-му завдяки підвищенню мінімальної зарплати. Правила перерахунку виплат змінювати не будуть.

Про це в ефірі "Украіна24" розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко. Йдеться про так зване "осучаснення" пенсій приблизно на 11%. Водночас чиновник не зміг назвати чітких термінів, коли буде проведено перерахунок. Якщо раніше його проводили в березні, то минулого року через брак коштів затримали на кілька місяців.

"На сьогоднішній день передбачено, що індексація пройде так, як це було озвучено. Якщо говорити про бюджет і кошти, ми говоримо про те, що бюджет 2020 року в своїй більшості виконувався за мінімальної зарплати 4 723 грн, яка в нас діяла більшу частину року, зараз у нас є 5 тис. грн, буде 6 тис. і з грудня 6 500", – сказав він.

Щоправда, Музиченко не згадав, що в першому варіанті проєкту бюджету підвищення мінімалки мало відбутися вже в липні. Крім того, бюджет Пенсійного фонду був на 8,5 млрд грн більшим. Через "урізання" і звільнення від соціальних внесків фізосіб-підприємців індексацію можуть перенести з березня на більш пізній місяць.

Додамо, підвищення пенсій у березні повинно становити близько 11%. Наприклад, за пенсії в 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити близько 385 грн. Після перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні буде загострюватися щорічно.