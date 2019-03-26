Пенсія від 10 тис. грн: експерт розповів, як отримати більшу виплату

В Україні за рік кількість пенсіонерів, які отримують від 10 тисяч у місяць, збільшилася на 20 тис. Щоб заробити високу пенсію необхідно працювати суддею, прокурором або народним депутатом.

Про це на своїй сторінці Facebook написав економіст Олексій Дорошенко. "В Україні за рік, за даними Пенсійного фонду, стало більше на 20 тис. тих людей, які отримують пенсію більше 10 тис. грн. Станом на початок 2019-го їх майже 140 тис., що становить 1,2% від загальної кількості, тоді як на 1 січня минулого року їх було 118 тис., або 1%. Найбільші пенсії в цій категорії у суддів. Далі йдуть народні депутати і прокурори", – впевнений експерт.

Варто відзначити, що після перерахунку пенсій у березні 2019-го ситуація змінилася, а середній розмір виплати, за даними Мінсоцполітики, вже досяг близько 3 тис. грн.

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Пенсію від 5 тис. до 10 тис. отримує з початку року 803 тис. людей (7%), тоді як в минулому році їх кількість становила 655 тис. осіб (5,6%), відзначає Дорошенко.

Майже чверть українців, які вийшли на заслужений відпочинок, отримують від 2 тис. до 3 тис. грн. В цілому за рік кількість пенсіонерів скоротилася на 255 тис. чоловік, додає експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

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