В Україні розширили список банків, у яких можна отримувати пенсії і зарплати

Андрій Довгань Особисті фінанси 13:14, 3.06.2020 Оновлено: 13:15, 3.06.2020

В Україні до 45 розширено перелік банків, які здійснюють виплату пенсій, грошової допомоги та зарплати працівникам бюджетних установ.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів України. Там опублікували повний перелік таких банків.

  • АТ "Ощадбанк"

  • АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

  • АТ АБ "Укргазбанк"

  • АТ "Укрексімбанк"

  • АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"

  • АТ "КБ "АКОРДБАНК"

  • АТ "АКЦЕНТ-БАНК"

  • АТ "АЛЬФА-БАНК"

  • АТ "Банк Альянс"

  • АТ "БАНК ВОСТОК"

  • АТ КБ "Глобус Банк"

  • АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

  • АТ "Ідея Банк"

  • АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

  • АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

  • АТ "Комерційний Індустріальний Банк"

  • АТ "АКБ "КОНКОРД"

  • АТ "Банк Кредит Дніпро"

  • АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"

  • АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

  • АТ "КРЕДОБАНК"

  • АТ "КРИСТАЛБАНК"

  • АТ АКБ "Львів"

  • АТ "МЕГАБАНК"

  • АТ "МЕТАБАНК"

  • АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

  • АТ "МОТОР-БАНК"

  • АТ "МТБ БАНК"

  • АТ "ОТП Банк"

  • АТ АБ "ПІВДЕННИЙ"

  • АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

  • АТ "ПОЛІКОМБАНК"

  • АТ "Полтава-банк"

  • АТ "ПРАВЕКС БАНК"

  • АТ "ПроКредит Банк"

  • АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

  • АТ "АКБ "РАДАБАНК"

  • АТ "Райффайзен Банк Аваль"

  • АТ "БАНК СІЧ"

  • АТ "ТАСКОМБАНК"

  • АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"

  • АТ "УкрСиббанк"

  • АТ "Універсал Банк"

  • АТ "БАНК ФОРВАРД"

  • АТ "Юнекс Банк"

Як повідомляв OBOZREVATEL, українським ФОПам, які закрили бізнес на час карантину через пандемію коронавірусу, уряд вирішив виплачувати допомогу на дітей в розмірі одного прожиткового мінімуму на дитину.

Українців уже в наступному році чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть робити внесок на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть із уже існуючих податків і внесків, або ж змусять платити додатково.

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Економіка Особисті фінанси

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