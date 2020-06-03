В Україні розширили список банків, у яких можна отримувати пенсії і зарплати

В Україні до 45 розширено перелік банків, які здійснюють виплату пенсій, грошової допомоги та зарплати працівникам бюджетних установ.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів України. Там опублікували повний перелік таких банків.

АТ "Ощадбанк"

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

АТ АБ "Укргазбанк"

АТ "Укрексімбанк"

АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"

АТ "КБ "АКОРДБАНК"

АТ "АКЦЕНТ-БАНК"

АТ "АЛЬФА-БАНК"

АТ "Банк Альянс"

АТ "БАНК ВОСТОК"

АТ КБ "Глобус Банк"

АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

АТ "Ідея Банк"

АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

АТ "Комерційний Індустріальний Банк"

АТ "АКБ "КОНКОРД"

АТ "Банк Кредит Дніпро"

АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

АТ "КРЕДОБАНК"

АТ "КРИСТАЛБАНК"

АТ АКБ "Львів"

АТ "МЕГАБАНК"

АТ "МЕТАБАНК"

АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

АТ "МОТОР-БАНК"

АТ "МТБ БАНК"

АТ "ОТП Банк"

АТ АБ "ПІВДЕННИЙ"

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

АТ "ПОЛІКОМБАНК"

АТ "Полтава-банк"

АТ "ПРАВЕКС БАНК"

АТ "ПроКредит Банк"

АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

АТ "АКБ "РАДАБАНК"

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

АТ "БАНК СІЧ"

АТ "ТАСКОМБАНК"

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"

АТ "УкрСиббанк"

АТ "Універсал Банк"

АТ "БАНК ФОРВАРД"

АТ "Юнекс Банк"

Як повідомляв OBOZREVATEL, українським ФОПам, які закрили бізнес на час карантину через пандемію коронавірусу, уряд вирішив виплачувати допомогу на дітей в розмірі одного прожиткового мінімуму на дитину.

Українців уже в наступному році чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть робити внесок на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть із уже існуючих податків і внесків, або ж змусять платити додатково.

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