Пенсія в Україні: скільки будемо віддавати при накопичувальній системі

Українці, згідно законопроєкту про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683), щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

Якби нововведення запрацювало зараз, у середньому внесок склав би від 364 до 850 грн. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Нові правила запрацюють тільки з 2023 року.

Пенсії в Україні

Розмір внеску на "другу пенсію" буде поступово збільшуватися з 3 до 7% до 2050 року. З урахуванням показників середньої зарплати по країні, зараз при старті пенсійної реформи українцям довелося б щомісяця вносити 364 грн, а при завершенні – 850 грн.

При цьому варто відзначити, що зазначені суми будуть залежати від зарплат. А наведені розрахунки – приблизні оцінки з урахуванням теперішніх доходів українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дефіцит Пенсійного фонду в 2020 році досягне рекордних 172,5 млрд грн. Це головний показник неефективності системи.

В Україні більшість пенсіонерів (34,8%) отримують виплати в розмірі від 1501 грн до 2000 грн.

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