Пенсія, на яку можна вижити, вже не світить, – нардеп від "Слуги народу"
Покоління 30-річних українців не отримає пенсії, на які можна буде вижити на заслуженому відпочинку.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила народний депутат Галина Янченко. "Мені 32 роки і, я думаю, що моєму поколінню пенсія, на яку можна вижити, вже не світить. Більш того, я думаю, що пенсія, яку країна виплачує, це кошти, за які складно прожити", – сказала вона.
На думку нардепки, ситуацію може виправити пенсійна реформа і накопичувальні пенсії.
"Пенсійна реформа невідворотна, її потрібно ухвалити для того, щоб українські пенсіонери могли стати гідними людьми й забезпечувати собі нормальний рівень життя. Як європейські пенсіонери, які на пенсії можуть не виживати, а насолоджуватися прекрасною старістю, подорожувати, купувати нерухомість. Накопичувальна пенсійна реформа важлива, але до неї ми будемо йти поступово", – сказала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні пенсії з 2021-го щорічно індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.
Зокрема, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат сплачуватимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.
Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не досить для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.
В Україні планують об'єднати солідарну й накопичувальну пенсійні системи та введуть додатковий внесок для працівника.