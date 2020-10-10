Пенсія, на яку можна вижити, вже не світить, – нардеп від "Слуги народу"

Покоління 30-річних українців не отримає пенсії, на які можна буде вижити на заслуженому відпочинку.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила народний депутат Галина Янченко. "Мені 32 роки і, я думаю, що моєму поколінню пенсія, на яку можна вижити, вже не світить. Більш того, я думаю, що пенсія, яку країна виплачує, це кошти, за які складно прожити", – сказала вона.

На думку нардепки, ситуацію може виправити пенсійна реформа і накопичувальні пенсії.

"Пенсійна реформа невідворотна, її потрібно ухвалити для того, щоб українські пенсіонери могли стати гідними людьми й забезпечувати собі нормальний рівень життя. Як європейські пенсіонери, які на пенсії можуть не виживати, а насолоджуватися прекрасною старістю, подорожувати, купувати нерухомість. Накопичувальна пенсійна реформа важлива, але до неї ми будемо йти поступово", – сказала вона.

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