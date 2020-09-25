Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до 65 років, – експерт про наслідки зростання дефіциту

В Україні рано чи пізно доведеться підвищувати пенсійний вік. При цьому ряд експертів впевнений, що "кордон" можна відразу підвищувати до 65 років.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко. Вона впевнена: в ситуації, що склалася без підвищення пенсійного віку не обійтися. Експерт впевнена, що вже в наступному році кількість пенсіонерів почне різко зростати, при цьому число платників внесків буде знижуватися. В 2021-му закінчиться поступове підвищення пенсійного віку для жінок – вони будуть виходити на заслужений відпочинок в 60, як і чоловіки. Це призведе до різкого стрибка кількості пенсіонерів.

"З наступного року буде дуже сильно зростати чисельність пенсіонерів. Їх буде все більше і більше, а платників буде все менше і менше. Пенсійний вік доведеться підвищувати. Це без варіантів. Це оптимальний варіант. 60 років – це для Європи не пенсійний вік. Потрібно підвищувати хоча б до 63 або відразу до 65 років. Але поступово, на 2-3 місяці на рік. Це буде найправильніше рішення ", – розповідає OBOZREVATEL Ткаченко.

При цьому екс-міністр соцполітики Андрій Рева упевнений: якщо зараз підвищити пенсійний вік, то не буде стимулу напрацьовувати страхового стажу. До 2028-го в Україні поступово підвищуються вимоги для виходу на заслужений відпочинок в 60 років. В результаті вчасно пенсію зможуть отримати тільки ті, хто офіційно відпрацював як мінімум 35 років.

І в 2028-му умова зможуть виконати лише 45% українців у віці 60 років, іншим доведеться працювати до 63 або 65 років. Якщо відразу підвищити пенсійний вік для всіх, то і необхідність в стажі пропаде.

"Ми приймали рішення, які приведуть до змін в довгостроковій перспективі. Вже через 5-6 років люди помітять, що потрібен стаж для того, щоб вчасно виходити на пенсію. Якщо приймуть рішення всім підвищити пенсійний вік, люди просто перестануть офіційно оформлятися. Загубиться в цьому сенс ", – пояснює Рева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроектом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3 до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія одна з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату вважають за зниженим коефіцієнтом оцінки стажу.