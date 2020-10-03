Хто вийде на пенсію в Україні достроково: названо спеціальності й умови

В Україні частина співробітників може вийти на пенсію в 50 або 55 років. Для цього потрібно мати стаж на певних роботах.

Про це йдеться в 13 статті закону "Про пенсійне забезпечення". У 50 років можуть вийти на заслужений відпочинок чоловіки, які мають 25 років стажу (з них 10 років стажу на шкідливому виробництві), і жінки з 20 роками стажу (з них не менше 7 років і 6 місяців на шкідливому виробництві).

Відповідно до закону, шкідливими вважаються роботи, які перебувають у списку №1. У списку №2 менш шкідливі виробництва, проте вони також приносять шкоду для здоров'я. Працівники таких спеціальностей можуть виходити на пенсію в 55 років: якщо у чоловіків є 30 років стажу (12 років і 6 місяців), а у жінок 25 років стажу, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Крім того:

з 1 січня 2028-го на пенсію можна вийти в будь-якому віці, якщо є 40 років стажу;

особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики – після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

особи з інвалідністю зору I групи – сліпі і особи з інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок;

жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, – після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше 15 років;

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, в Антитерористичній операції в районах її проведення, – після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років в жінок;

У 2021 році із загальної скарбниці доведеться переказати рекордні 203,8 млрд грн. Ексміністр соцполітики Андрій Рева у коментарі OBOZREVATEL підсумував: це шлях до банкрутства солідарної пенсійної системи. І, на його думку, це робиться навмисно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пенсії з 2021 року будуть щорічно індексувати 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.

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Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не досить для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.

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