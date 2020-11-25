Пенсійний вік у 50 років і нові умови: кого зачепить реформа Кабміну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №4408, який зобов'яже частину роботодавців платити за своїх співробітників підвищений соціальний внесок. Зібрані гроші спрямують у накопичувальний фонд, а гроші з нього можна буде витрачати з 50 або 55 років і до досягнення загального пенсійного віку (60 років).

Так, згідно з опублікованим документом, компенсують додаткові витрати на достроковий вихід на заслужений відпочинок. Нововведення зачепить тих українців, які:

працюють на шкідливому виробництві (список №1, дивіться файл нижче) і не досягли віку 35 років; вони зможуть вийти на пенсію в 50 років;

працюють на шкідливому виробництві (список №2, дивіться файл нижче) і не досягли віку 35 років; вони зможуть вийти на пенсію в 55 років;

"Джерелом фінансування пенсійних виплат із солідарної системи (до повного переходу на виплати за накопичувальною професійною пенсійною системою) і формування пенсійних активів у накопичувальній професійній пенсійній системі будуть страхові внески, які сплачуватимуться роботодавцями за рахунок підвищеної ставки єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на заміну механізму відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій", – йдеться в законопроєкті.

Простіше кажучи, заплатить за це роботодавець. Бізнес і зараз повинен компенсувати ранній пенсійний вік своїх співробітників, які мають право на дострокову пенсію, проте часто не робить цього (виникають мільярдні борги).

Законопроєктом передбачається ввести три професійні пенсійні програми:

програма №1 – дає право на отримання пенсійних виплат після досягнення віку 50 років (Список №1);

програма №2 – дає право на отримання пенсійних виплат після досягнення 55 років (Список №2, інші категорії осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах);

програма №3 – дає можливість добровільно придбати право участі в накопичувальній професійній пенсійній системі на умовах, визначених у колективних договорах, угодах, і на отримання пенсійних виплат після досягнення 55 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто ще не вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.