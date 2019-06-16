Пенсійний вік по-новому: суд ухвалив важливе рішення

Конституційний суд України скасував закон, згідно з яким українці не могли вийти на пенсію за вислугою років раніше 50-55 років.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Ще в 2015-му парламентарії прийняли рішення – частина українців, які мають право на заслужений відпочинок за вислугою років, зобов'язати працювати довше. Якщо раніше їм було досить, наприклад, відпрацювати 25 років для того, щоб вийти на пенсію, то зараз жінка не може закінчити кар'єру раніше 50 років, а чоловік – раніше 55-й. Тобто фактично додалося ще одна умова, крім стажу – мінімальний вік.

Це нововведення торкнулося льотчиків, медиків, працівників освіти, соціального забезпечення та діячів культури, а ось металурги і шахтарі залишилися зі "старими" правами. 45 народних депутатів звернулися до Конституційного суду з вимогою розібратися, чи законно їх колеги продовжили час роботи для ряду категорій.

І Конституційний суд, рішення якого не може бути оскаржене, вирішив, що для виходу на пенсію досить стажу і не потрібно чекати 50-55 років. Більш того, рішення про те, щоб збільшити необхідний стаж на п'ять років, також не відповідає головному закону країни. "Збільшення на п'ять років загального та спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років для окремих категорій працівників, позбавляє цих осіб права на соціальний захист і не відповідає конституційним принципам прав і свобод людини", – заявили в прес-службі Конституційного суду.

Що говориться в рішенні:

українцям не потрібно чекати 50 років (жінкам) і 55 років (чоловікам), щоб вийти на заслужений відпочинок за вислугою років;

підвищення необхідного стажу – суперечить Конституції.

Для прикладу, учитель, які вже має 25 років стажу, але якому всього лише 47 років, на даний момент для отримання пенсії повинен досягти віку 50 років, а також до 2019-го мати мінімум 27,5 років стажу. Тобто на пенсію такий працівник освіти вийти не може, хоча, згідно з рішенням Конституційного суду, це порушує його права.

У такому випадку людина має право не тільки вийти на заслужений відпочинок раніше 50 років, а й отримати компенсацію за те, що не отримував пенсію якийсь період часу з-за неконституційного рішення Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

У 2019 виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році ця 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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