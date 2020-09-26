Пенсійний фонд України ведуть до банкрутства, – ексміністр соцполітики

В 2021-му із загальної скарбниці доведеться перевести рекордні 203,8 млрд грн до Пенсійного фонду на погашення дефіциту і державні гарантії. Ексміністр соцполітики Андрій Рева підсумував: це шлях до банкрутства солідарної пенсійної системи. І, на його думку, це робиться навмисно.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "З тіньовою економікою ніхто не бореться. Не треба придумувати велосипед – не треба без підкріплень доходами збільшувати витрати. Хочу, щоб усі розуміли: я за те, щоб підвищувалися пенсії і виплати. Але не можна урізати доходи і підвищувати водночас витрати. Як підвищити доходи? Це може бути підвищення мінімальної та основної зарплат, детінізація. Обов'язково мають бути найжорсткіші заходи щодо тих, хто наймає людей і не оформляє їх на роботу", – розповідає Андрій Рева.

"Слуги народу" обговорюють можливість забрати 2% від єдиного соцвнеску і стільки ж від прибуткового податку за кошт накопичувального пенсійного рахунку. Це, вважає колишній міністр, призведе до величезних проблем. Крім того, з бюджету Пенсійного фонду забрали ще близько 900 млн грн на "доставку пенсій" "Укрпоштою".

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З іншого боку, і в Кабміні і у Верховній Раді легше висловлюються про накопичені проблеми. Мовляв, пенсії будуть рости, а всі зобов'язання виконують. "Треба нагадати, що навесні, під час початку кризи, перше, з чого ми почали – це підвищення пенсій. Ми їх проіндексували, як було обіцяно, ми додали постійні доплати пенсіонерам, які досягли 80+. Ми також провели всі доплати, які були можливі на той час", – сказав на засіданні Кабміну прем'єр Денис Шмигаль.

І глава уряду дійсно має рацію: пенсії індексують і підвищують, як і обіцяли. Але ось тільки підвищення відбувається коштом зростання дефіциту. Підвищення – безумовно, правильний крок. Зараз в Україні одні з найнижчих виплат у Європі і цю ситуацію потрібно змінювати. Але зміни можливі тільки за кошт трьох факторів:

підвищення загальної середньої зарплати в країні;

перерахунок розміру мінімальної зарплати;

детінізація економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця муситимуть у середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих у Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу.