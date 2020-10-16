Пенсійний фонд оновив важливий показник для виплат: як рахуватимуть

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої зарплати для розрахунку виплати за підсумками серпня. В результаті якщо розмір власного доходу не змінився, то коефіцієнт заробітку збільшиться.

Так, за оцінками Пенсійного фонду, в серпні середня зарплата, з якої заплатили внески, становить 9608 грн і 67 копійок. Місяцем раніше ця сума становила 9837 грн і 35 копійок. Це означає, що якщо ваша власна зарплата не знизилася, то коефіцієнт заробітку в формулі розрахунку виплат збільшиться. Правда, з часом знизиться розмір середньої зарплати за три роки, від якого також залежить кінцева сума пенсії.

Як зміниться розмір пенсії ПФУ

Щоб дізнатися майбутній розмір виплати, потрібно приблизне співвідношення своєї зарплати до середньої помножити на стаж, 1% і на середню зарплату за три минулі роки. Останній показник – близько 10 тис. грн.

Уявімо, що ви отримуєте середню зарплату (близько 11 тис.), у такому разі приблизний розрахунок майбутньої пенсії виглядатиме так: 10 000 помножити на 35, помножити на 1 і на 1%. Де одиниця – співвідношення своєї зарплати до середньої, 35 – стаж, а 1% – коефіцієнт оцінки стажу, який у всіх один.

Як рахується пенсія в Україні OBOZREVATEL

Із середньою зарплатою можна розраховувати на пенсію близько 3500 грн. Важливо водночас зазначити, що мільйони українців, зокрема й фізичних осіб-підприємців, офіційно платять податки з мінімальної зарплати. У такому разі коефіцієнт заробітку у формулі буде значно меншим від одиниці, а претендувати можна буде тільки на мінімальну пенсію. Зараз це 1712 грн (якщо є повний стаж, можна отримувати більше).

Показник середньої зарплати ПФУ

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