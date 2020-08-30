Пенсійні правила в Україні будуть змінюватися щорічно: опубліковано графік на сім років

В Україні щороку, до 2027-го, вимоги щодо стажу будуть рости. Якщо в цьому році для пенсії в 60 років потрібно мати від 27 років стажу, то в наступному – вже 28.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, ті, хто не виконає вимоги, повинні будуть виходити на заслужений відпочинок в 63 або 65 років. Для прикладу розглянемо, як українці виходитимуть на пенсію з 2027-го:

в 65 років – якщо є від 15 до 25 років стажу;

в 63 роки – якщо від 25 до 35 років стажу;

в 60 років – якщо є від 35 років стажу.

Коли українці виходитимуть на пенсію

Підвищення вимог – необхідність. За даними Федерації роботодавців, в Україні 10,6 млн працівників на 11,3 млн пенсіонерів. Щоправда, є ще самозайняті та підприємці. Загалом же один працівник утримує своїми внесками одного пенсіонера.

З мінімальної зарплати до Пенсійного фонду надходить всього 889 грн, а з середньої зарплати – приблизно 1,8 тис. грн. Зрозуміло, цих грошей катастрофічно не вистачає.

Кількість пенсіонерів зростатиме МОП

Міжнародна організація праці підрахувала, що до 2050-го кількість пенсіонерів в Україні збільшиться на 43,9%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні проводять активну перевірку всіх одержувачів соцдопомоги. Для цього ще в минулому році прийняли спеціальний закон, який дозволив аналізувати доходи і витрати навіть тих, хто вже три роки як не отримує гроші від держави.