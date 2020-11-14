Пенсійна реформа Кабміну може перетворитися в "фінансову піраміду" – висновки комітету

Комітет Верховної ради з питання антикорупційної політики дійшов висновку, що законопроєкт №2683, на базі якого Кабмін планує ввести другий рівень пенсійного забезпечення (додатково збирати кошти на "другу пенсію"), може перетворити в "фінансову піраміду".

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, відомство розглянуло документ і прийшло до висновків, що в такому вигляді ухвалювати його не можна. Так:

Україна не має достатнього економічного розвитку для впровадження другого рівня пенсійного забезпечення;

недержавний пенсійний фонд може перетворитися в "фінансову піраміду";

відбір учасників другого рівня пенсійної системи вводить значні корупційні ризики, фактично обиратимуть окремі фінансові установи.

"Пенсійний фонд НБУ, щодо розкрадання коштів якого є низка кримінальних справ, є прикладом важливості належного регулювання державою цієї сфери", – йдеться в звіті.

З такими доводами згоден і колишній міністр соцполітики Андрій Рева. Він додає: зібрані гроші з'їдатиме інфляція. В Україні, як і в інших більш розвинених країнах зі схожою економікою, немає інструментів для надійного інвестування коштів так, щоб дохід покрив зростання цін і витрати на утримання накопичувального пенсійного фонду, адміністрування. "Де братимуть капіталізацію вище рівня інфляції? Немає такої можливості! Це чиста піраміда", – стверджує політик.

Накопичувальний пенсійний рівень можуть запустити вже з 2021 року. Для цього Верховна Рада повинна в першому читанні ухвалити законопроєкт №2683, а після доопрацювати його спільно з Кабінетом міністрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683), щомісяця повинні будуть у середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.