Пенсії військовим в Україні можуть перерахувати: законопроєкт ухвалили в першому читанні

В Україні пропонують підвищити максимальний розмір пенсії для військовослужбовців із 70 до 90% від заробітної плати.

Про це йдеться в законопроєкті №2141 (ухвалений у першому читанні). Зокрема, нині військові пенсіонери можуть одержати не більше ніж 70% від своєї зарплати. Водночас раніше була норма, згідно з якою пенсія становила до 90% (її хочуть повернути).

У результаті між пенсіонерами, які вийшли на заслужений відпочинок у різний час, з'явилася різниця в умовах. Військові мають право на пенсію, якщо мають 20 років стажу. За них вони отримають 50% зарплати на заслуженому відпочинку. За кожен наступний рік стажу розмір виплати може збільшитися на три відсотки.

Які пенсії отримують українці ПФУ

Припустимо, що військовий пенсіонер, який має 35 років стажу і заробляв 15 тис. грн, нині може розраховувати на пенсію в розмірі 70% зарплати. А це 10,5 тис. грн. За новими правилами, цей же пенсіонер із такою ж зарплатою і стажем може розраховувати на виплату в розмірі 13,5 тис. грн.

Зазначимо, що, за даними Пенсійного фонду, військові пенсіонери в середньому отримують 5,5 тис. грн. Водночас, наприклад, судді отримують пенсію в розмірі понад 52 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто ще не вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.

Із середньою зарплатою українці мають право на пенсію в розмірі близько 3,5 тис. грн.