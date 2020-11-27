Глава Мінсоцполітики відповіла, чи виплатять пенсії в Україні через брак грошей у казні

Незважаючи на економічні проблеми України виплата пенсій у грудні буде проводитися в плановому режимі.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна. Програма транслювалася на YouTube-каналі ТСН 26 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Міністерка зазначила, що 25 листопада вони закрили відомості на пенсії на грудень.

"4 грудня планово розпочнеться виплата пенсій. Все буде забезпечено. Жодної затримки, до речі, з усіх ключових соціальної виплати немає", – сказала вона.

Лазебна додала, що "нічого хвилюватися і нічого сіяти паніку серед людей"

"Так, звичайно, я б хотіла більше грошей на соціальні програми, ініціативи, але є об'єктивна реальність і потрібно на це звертати увагу", – заявила вона. За словами глави Мінсоцполітики, потрібно "балансувати і мати тверезу голову".

Крім того, міністерка підкреслила, що бюджет на 2021 рік не передбачає жодних скорочень соціальних виплат.

Нагадаємо, ексзаступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта раніше повідомив, що грошей у казні не вистачає і вона фактично працює в режимі картотеки.

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